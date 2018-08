Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze euromicron-Aktie:



Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

5,64 EUR +0,71% (20.08.2018, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs euromicron-Aktie:

5,64 EUR +1,81% (20.08.2018, 11:15)



ISIN euromicron-Aktie:

DE000A1K0300



WKN euromicron-Aktie:

A1K030



Ticker-Symbol euromicron-Aktie:

EUCA



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein mittelständischer Technologiekonzern. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und damit den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Mit Lösungen für Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen sowie den dazugehörigen Smart Services ist euromicron Partner des Mittelstands, von Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen gehören zur Kernkompetenz von euromicron. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden vernetzte und übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron ihre Kunden dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Zur euromicron Gruppe gehören 16 Tochterunternehmen, darunter ELABO, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. Der seit 1998 börsennotierte Technologiekonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 332,9 Millionen Euro. (20.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) nach wie vor zu kaufen.Im 1. HJ 2018 habe die euromicron AG Umsatzerlöse in Höhe von 150,65 Mio. EUR erzielt, welche leicht unter dem Vorjahresniveau von 153,64 Mio. EUR gelegen hätten. Bereinigt um Umsatzeffekte aus zwischenzeitlich veräußerten bzw. aufgegebenen Geschäftsbereichen (Effekt: 4,5 Mio. EUR) ergebe sich jedoch im ersten Halbjahr 2018 ein Umsatzwachstum im fortgeführten Kerngeschäft von rund 1,0% oder 1,5 Mio. EUR. Die beiden Segmente "Kritische Infrastrukturen" und "Distribution" hätten sich hierbei erneut als verlässliche Umsatzlieferanten erwiesen.Die solide Umsatzentwicklung habe sich auch in den operativen Ergebniskennzahlen niedergeschlagen. So habe das operative EBITDA im ersten Halbjahr 2018 leicht von 0,65 Mio. EUR auf 0,76 Mio. EUR verbessert werden können. Darüber hinaus sei das Ergebnis auch wesentlich durch Sonderkosten in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR (VJ: 1,5 Mio. EUR) belastet worden. Entsprechend habe das Nettoergebnis nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahr 2018 -7,13 Mio. EUR betragen (VJ: -5,48 Mio. EUR).Die Auftragseingänge aus den fortgeführten Geschäftsbereichen des euromicron-Konzerns hätten im ersten Halbjahr 2018 mit 159,8 Mio. EUR um -4,2% unterhalb des Vorjahresniveaus von 166,8 Mio. EUR gelegen. Der Auftragsbestand des fortgeführten Kerngeschäfts habe hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% auf 139,1 Mio. EUR (VJ: 134,4 Mio. EUR) gesteigert werden können.Der um Factoring-Effekte bereinigte operative Cashflow des Technologieunternehmens belaufe sich im ersten Halbjahr 2018 auf -3,2 Mio. EUR (VJ: -11,1 Mio. EUR) und habe damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 7,9 Mio. EUR verbessert werden können. Hauptursächlich hierfür seien positive Effekte aus dem Working-Capital-Abbau gewesen (Effekt: 5,7 Mio. EUR).Für das Geschäftsjahr 2018 würden die Analysten eine Umsatz- und Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr erwarten. Während sie umsatzseitig von 353,77 Mio. EUR ausgehen würden, würden die Analysten ergebnisseitig ein ausgewiesenes EBITDA in Höhe von 13,92 Mio. EUR erwarten. Hierin seien nochmals Sonderkosten, insbesondere im Zusammenhang mit Rechts- und Beratungskosten sowie Konzernfinanzierungskosten auf Ebene der euromicron AG, in Höhe von 4,00 Mio. EUR enthalten. Auf bereinigter Basis sollte damit ein operatives EBITDA (bereinigt um Sonderkosten) von 17,92 Mio. EUR erzielt werden können, was einer operativen EBITDA-Marge von 5,1% entspreche. Für das Folgejahr 2019 würden die Analysten bei rückläufigen Sonderkosten ein operatives EBITDA von 17,81 Mio. EUR und hierbei eine operative EBITDA-Marge von 4,9% erwarten. Unter Berücksichtigung der erwarteten Sonderkosten sollte hierbei ein ausgewiesenes EBITDA von 16,81 Mio. EUR erzielt werden können.Vor dem Hintergrund des soliden ersten Halbjahres und der vom Management bestätigten Guidance für das laufende Geschäftsjahr, hätte auch die Analysten ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2018 und Geschäftsjahr 2019 beibehalten. Entsprechend hätten sie auch ihr Kursziel von 11,45 EUR für die euromicron AG unverändert belassen. Der faire Wert auf der Grundlage ihres DCF-Modells betrage weiterhin 11,45 EUR.Angesichts des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus unverändert das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. Auf Basis der verstärkten Positionierung in den Wachstumsmärkten "IoT" und "Industrie 4.0" sowie der weiteren geplanten Optimierung des Geschäftsmodells der euromicron AG, seien die Analysten davon überzeugt, dass langfristig deutlich höhere Rentabilitätsniveaus erreicht werden könnten. (Analyse vom 20.08.2018)