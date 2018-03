Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

7,12 EUR -4,56% (29.03. 2018, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs euromicron-Aktie:

7,14 EUR -1,52% (29.03.2018, 11:33)



ISIN euromicron-Aktie:

DE000A1K0300



WKN euromicron-Aktie:

A1K030



Ticker-Symbol euromicron-Aktie:

EUCA



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein mittelständischer Technologiekonzern. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und damit den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Mit Lösungen für Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen sowie den dazugehörigen Smart Services ist euromicron Partner des Mittelstands, von Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen gehören zur Kernkompetenz von euromicron. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden vernetzte und übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron ihre Kunden dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Zur euromicron Gruppe gehören 16 Tochterunternehmen, darunter ELABO, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. Der seit 1998 börsennotierte Technologiekonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 332,9 Millionen Euro. (29.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) von 8,75 EUR auf 8,40 EUR.Nachdem euromicron in Q3/2017 noch für positive Überraschungen habe sorgen können, seien nun die Zahlen für das Q4/2017 umsatz- und ergebnisseitig wieder enttäuschend ausgefallen. euromicron befinde sich aber noch in der (End-)phase seiner Transformation zu einem Lösungsanbieter für das Internet der Dinge. Für 2018 stelle euromicron einen Umsatz in einer Bandbreite von 340 bis 360 (Vj.: 332,9; bisherige Analystenerwartung: 364,4) Mio. Euro in Aussicht und damit weniger als von Friebel erwartet. Für die operative EBITDA-Marge werde wie bereits für 2017 eine Spanne von 4,0% bis 5,0% (Vj.: 4,1%) prognostiziert. Nach 2018 solle es laut eigenen Angaben für euromicron aber sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisebene dynamischer zugehen. Die rund 400 Mio. Euro Umsatz für 2019 und die mittelfristige EBITDA-Marge von mehr als 8,0% seien bestätigt worden.Friebel habe seine Erwartungen für 2018 reduziert (u.a. EPS: 0,08 (alt: 0,17) Euro). Für 2019 erwarte er unverändert ein EPS von 0,25 Euro.Mit seiner strategischen Neuausrichtung in 2015 auf das Internet der Dinge habe sich für den Konzern ein deutliches Wachstumspotenzial eröffnet. Die Aktienkursentwicklung bleibe aber schwach.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze euromicron-Aktie: