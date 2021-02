Die Erholung der Finanzmärkte in den vergangenen Monaten habe sich nicht an der Realwirtschaft orientiert, stattdessen habe der Goldpreis die Realität widergespiegelt. Während unzählige Unternehmen Konkurs angemeldet hätten und Millionen von Jobs verloren gegangen seien, sei Gold plötzlich gefragt gewesen. Die beliebteste Anlage in Krisenzeiten sei zwischen März und Anfang August 2020 von unter 1.500 US-Dollar pro Unze auf mehr als 2.000 US-Dollar pro Unze gestiegen. Offenbar hätten die Anleger in dieser frühen Phase der Pandemie dem ungewöhnlich starken Aufschwung von Aktien und anderen Anlageklassen nicht getraut. Sie hätten diversifizieren und zumindest Teile ihres Geldes in einem "sicheren Hafen" investieren wollen.



Folglich hätten viele Experten angesichts der wirtschaftlichen Notlage erwartet, dass sich die Goldpreisrally bis auf 2.500 US-Dollar pro Unze und darüber hinaus fortsetzen würde. Doch stattdessen sei der Goldpreis von seinem Augusthoch gerutscht und habe zuletzt nur noch bei 1.837 US-Dollar pro Unze gelegen (Stand 11. Februar 2021). Offensichtlich hätten Investoren ihre Erwartungen geändert und würden nun davon ausgehen, dass die Erholung der Aktienmärkte anhalte, sodass viele es vorziehen würden, aus Gold umzuschichten und ihr Kapital in Aktien oder anderen Anlageklassen zu investieren. Die Nachrichten über mögliche Impfstoffe im November 2020 hätten eine weitere Goldverkaufswelle ausgelöst, da sie die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität im Laufe des Jahres 2021 geweckt hätten.



Einige Strategen würden bereits einen Wirtschafsboom sowie weitere Aktienmarktgewinne im Zuge der sich erholenden Unternehmen und des Handels voraussagen. Ein weiterer Dämpfer für Goldenthusiasten sei das Wiederaufleben der Kryptowährungen gewesen: Nach einer mehrjährigen Baisse hätten Bitcoin und eine Reihe von Altcoins im Herbst deutliche Kursgewinne verzeichnet, die Prognosen seien seitdem positiv. Bitcoin werde deshalb oft als das neue Gold bezeichnet. Zusätzlich würden Konjunkturpakete verschiedener Regierungen den Druck auf den Goldpreis erhöhen. Daher sei es nicht verwunderlich, dass das Vertrauen in Gold erschüttert sei. Eine Möglichkeit für Trader sei hier sicherlich mit gehebelten Produkten in beide Richtungen einer schwankenden Entwicklung beim Goldkurs zu profitieren. (11.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Als die Covid-19-Pandemie ausbrach und die Aktienmärkte im ersten Quartal des Jahres 2020 abstürzten, sagten viele Experten voraus, dass die wahrscheinliche bevorstehende Rezession zu einer Explosion des Goldpreises führen würde, so Tobias Stöhr, Sales Executive bei Spectrum Markets.Sie hätten ihre Annahmen auf historische Erfahrungen gestützt: Oftmals würden in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder fallender Märkte die Aktienkurse sinken und Gold werde stärker nachgefragt. Doch die Entwicklung sei eine andere gewesen.