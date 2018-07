Stuttgart-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

Kurzprofil eCobalt Solutions Inc.:



eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS), ehemals Formation Metals Inc, ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Minenentwicklungsunternehmen. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Idaho Cobalt Project (ICP), das sich im Bergbaustaat Idaho befindet. Die Segmente des Unternehmens umfassen Exploration und ICP-Entwicklung sowie Corporate. (16.07.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - eCobalt Solutions-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung für die Aktien von eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS) aus.eCobalt Solutions Inc. setze die Investitionen in die Infrastruktur des Idaho Cobalt Project (ICP) fort. Die kommerzielle Produktion könnte im ersten Halbjahr 2020 beginnen.Der Abschluss von Machbarkeitsstudien und ein Finanzierungspaket könnte bedeutende Einflussfaktoren für die Bewertung sein. Auf Kurs/NAV-Basis notiere die eCobalt Solutions-Aktie mit einem Abschlag gegenüber der Peer Group. Im Zuge der Preisrückgänge bei Kobalt und Lithium im Verlauf von 2018 seien die Bewertungen von Anbietern von Batteriematerialien und das Sentiment unter Druck geraten.Die Analysten von Canaccord bleiben hinsichtlich des Elektrofahrzeugen und Stromspeichersystemen konstruktiv gestimmt. Sorgen vor einem überschüssigen Angebot seien übertrieben. Aktuelle Kursrücksetzer sollte als exzellente Einstiegsgelegenheit angesehen werden, so der Analyst Eric Zaunscherb.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze eCobalt Solutions-Aktie: