Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (18.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Der Konzern erleide in Q2 einen saftigen Gewinneinbruch. Gleichzeitig sinke der Handelsumsatz der Online-Plattform. Dennoch sei es für die eBay-Aktie nachbörslich rund fünf Prozent aufwärts gegangen.Der Nettogewinn von eBay sei in Q2 um 37 Prozent auf 403 Mio. Dollar gefallen. Im Vorjahresquartal seien es noch 638 Mio. Dollar gewesen. Jedoch seien vor allem Sonderfaktoren für den starken Rückgang verantwortlich gewesen. Bereinigt habe der Gewinn je Aktie 0,68 Dollar betragen und damit über den Analysten-Prognosen von 0,62 Dollar gelegen.Die Erlöse seien nur um zwei Prozent auf 2,7 Mrd. Dollar gestiegen. Damit habe sich die unter starkem Konkurrenzdruck durch Amazon und andere große Konkurrenten stehende Plattform aber besser als erwartet geschlagen.Der Umsatzanstieg stelle sich damit gegen einen erneuten Rückgang des Handelsvolumens auf eBay. Die Anzahl der verkauften Güter sei um vier Prozent auf 22,6 Mrd. Dollar zurückgegangen.Doch auch an der Payment-Front greife der Konzern wieder an. Die Erweiterung der Bezahlmöglichkeiten und die Einführung einer "Managed Payment Platform" habe eBay wieder mehr Zugriff auf die Transaktionen beschert. Seien im Wert von über 270 Mio. Dollar gewesen, seien über die Plattform abgewickelt worden - ein Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Positive Impulse für eBay - doch aktivistische Investoren wie Elliott Management und Starboard Value würden dem Konzern im Nacken sitzen. Aktuell werde daher ein Verkauf oder Spinoff der Online-Ticket-Plattform StubHub geprüft. Gleichzeitig setze der Konzern wieder auf Expansion und habe eine Partnerschaft mit dem indischen E-Commerce Startup Paytm geschlossen, um eBay-Güter auch dort anbieten zu können. Im Zuge des Deals habe eBay einen Anteil von 5,5 Prozent an Paytm erworben.eBay bewege sich damit langfristig in die richtige Richtung. Das Engagement der Aktivisten, Aktienrückkäufe und die Abspaltung von Nebengeschäften dürften auch mittelfristig Kurspotenzial freilegen.Anleger sollten bei der eBay-Aktie dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2019)