Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

55,05 EUR 0,00% (17.06.2021, 08:00)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

66,09 USD +0,20% (16.06.2021, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (17.06.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - eBay: Bullen mit besseren Karten - ChartanalyseDie eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 4. Februar 2021 habe die Aktie ein Allzeithoch bei 64,85 USD erreicht. Anschließend habe sie mehrere Wochen volatil seitwärts konsolidiert. Am 4. Juni sei der Ausbruch über 64,85 USD gelungen. Anschließend sei der Wert bis 11. Juni auf das aktuelle Rekordhoch bei 67,41 USD geklettert. Am Montag habe der Wert einen Rückschlag hinnehmen müssen und sei fast auf das alte Hoch zurückgefallen. Dort versuche sich der Wert zu stabilisieren.Solange die eBay-Aktie per Tagesschlusskurs über 64,85 USD notiere, hätten die Bullen die besseren Karten. Auf Sicht von mehreren Wochen bis Monaten sei ein Anstieg in Richtung 81,64 USD möglich. Sollte die Aktie aber unter 64,85 USD zurückfallen, könnte es zu einem Rücksetzer in Richtung 62,69 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit 10. November 2020 bei aktuell ca. 57,88 USD kommen. (Analyse vom 17.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:54,71 EUR +1,02% (16.06.2021, 17:35)