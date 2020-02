Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (14.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Der US-Konzern schütte nach dem Abschluss des Verkaufs der Ticketbörse Stubhub den größten Teil des Erlöses an seine Aktionäre aus. Das Aktienrückkaufprogramm von eBay werde um 3 Mrd. USD aufgestockt, so das US-Unternehmen.Die Börse reagiere auf die Meldungen positiv. Die eBay-Aktie habe nachbörslich deutlich zugelegt. Das Chartbild sehe nun wieder merklich besser aus.eBay mache der Wettbewerb mit Giganten wie Alibaba und Amazon.com seit Längerem zu schaffen. Trotzdem sollte man den Dino nicht abschreiben, wie die positive Prognose für Q1 zeige. Außerdem gelte eBay seit dem Interesse von Intercontinental Exchange (ICE) als Übernahmekandidat. "Der Aktionär" empfehle, die eBay-Aktie zu halten. Das Kursziel laute 40 Euro, der Stopp sollte bei 29 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2020)Börsenplätze eBay-Aktie:Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:35,03 EUR +2,14% (14.02.2020, 10:30)