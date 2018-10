XETRA-Aktienkurs eBay-Aktie:

24,80 Euro -1,12% (22.10.2018, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

25,06 Euro +0,32% (22.10.2018, 15:34)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

28,60 USD -0,54% (22.10.2018, 15:41)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Corp.:



Die eBay Corp. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Corp. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Corp. ist San Jose, Kalifornien, USA. (22.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Douglas Anmuth, Analyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Corp. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY).Nach den Quartalszahlen von PayPal rechnen die Analysten von J.P. Morgan Securities bei eBay Inc. mit Kursschwächen.Das Wachstum des Bezahlungvolumens beim eBay-Marktplatz habe sich sequenziell verringert. Dies könnte bei den Schätzungen für das dritte Quartal Abwärtsrisiken bedeuten, so der Analyst Doug Anmuth.Solange der Quartalsbericht von eBay nicht auf dem Tisch liege könnte der Titel etwas unter Druck stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: