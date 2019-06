Tradegate-Aktienkurs dormakaba-Aktie:

Kurzprofil dormakaba International Holding AG:



dormakaba (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA) macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.



dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2,5 Mrd. im Geschäftsjahr 2016/17. Mehr Informationen unter www.dormakaba.com. (27.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - dormakaba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der dormakaba International Holding AG (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA).Übernahme von Alvarado: dormakaba habe eine Vereinbarung über die Übernahme der Alvarado Manufacturing Co. Inc, in Chino (Kalifornien/USA) unterzeichnet, einem führenden Hersteller von physischen Zugangslösungen wie Speed Gates, Drehkreuzen und anderen Zugangsvorrichtungen mit Schwerpunkt auf Büro-, Gewerbe- und Behördengebäuden, aber auch für Sport-, Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen. Alvarado habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von USD 33 Mio. erzielt. Über die Einzelheiten der Transaktion seien keine Angaben gemacht worden. Die Transaktion werde voraussichtlich im 3Q19 abgeschlossen werden. Mit dieser Übernahme werde dormakaba die Nr. 2 in diesem Mark in Nordamerika, gleich hinter Boon Edam.Steigerung von Marge und EPS: Die Übernahme trage zwar nur 1,1% zum Umsatz von dormakaba bei, werde aber voraussichtlich auch nach Abzug der Integrationskosten vom ersten Tag an die EBITDA-Marge und das EPS steigern.Es handle sich hier um eine kleinere ergänzende Übernahme, die jedoch zeige, dass der fragmentierte Markt für Zugangslösungen noch Raum für Konsolidierung biete. Die Bewertung der Aktie liege nahe an dem DCF-basierten Kursziel des Analysten von CHF 650.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze dormakaba-Aktie: