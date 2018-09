Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen.



Berlin (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.Die Sicherheit der Daten im Netz sei inzwischen ein extrem komplexes Thema. Lange schon sei es nicht mehr damit getan, die Daten mit einfachen Zugangspassworten zu schützen. Banken würden schon lange Einmal-Passworte rausgeben, die zudem auch noch Ausschließich für registrierte Endgeräte funktionieren würden.In der Zukunft werde man verstärkt auf biometrische Daten setzen, wie den Fingerabdruck, die Stimme oder auch die Iris des Auges. cyan möchte nun über diese drei Ebenen (1. Nutzer & Passwort, 2. gerätespezifisches Einmalpasswort, 3. biometrische Daten) eine vierte Ebene legen: Bewegungsdaten.Bewegungsdaten seien sämtliche Daten, die ein cyan-Kunde von seinen Kunden habe. So sei beispielsweise Telefónica in Mexiko Kunde von cyan. Als Mobilfunknetzbetreiber (MVO) verfüge Telefónica über umfangreiche Bewegungsdaten seiner Kunden. Würden sich in diesen Daten bestimmte Muster abbilden, die in der Vergangenheit häufig zu Betrügereien gepasst hätten, dann könne der Nutzer geblockt oder auf die Gefahr hingewiesen werden.Und die Gefahren im mobilen Internet seien vielfältig: Unter Identity Theft verstehe man den Diebstal von Nutzer und Passwort. Mit Phishing könnten eine Kreditkartennummer und das dazugehörige Passwort geklaut werden. Unter Malware verstehe man Trojaner, Virusse und ähnliche Schadsoftware, die sich auf Geräten einnisten könnten. Als Bad Content bezeichne man gewaltverherrlichende Innhalte sowie Pornographie. All dies könne mit einem unzulänglich gesicherten Handy angestellt werden, wenn man Dienste wie Facebook, Amazon, Spotify, Visa oder Paypal nutze.cyan habe im Juli eine Beteiligung an I-New bekannt gegeben, ein Unternehmen, das eben die Geschäftsbeziehung zur Telefónica mitbringe. Im März sei cyan erst an die Börse gegangen. Stephan Heibel habe den Eindruck, dass die Übernahme von I-New erst durch den Börsengang ermöglicht worden sei, gleichzeitig aber auch ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie sei. Denn das ganze Sicherheitspaket klinge gut, doch das Unternehmen sei noch zu jung, um erfolgreiche Referenzprojekte über einen längeren Zeitraum vorweisen zu können. So erscheine die Bewertung der 14 Mio. Euro Jahresumsatz mit 232 Mio. Euro recht ambitioniert.In der Branche stecke viel Musik, das sei richtig. cyan verfolge technologisch gesehen einen sehr sinnvollen Ansatz. Doch bevor ich in die cyan-Aktie investieren würde, würde ich zunächst noch auf das Vermelden einiger neuer Kunden warten, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker". (Ausgabe 37 vom 14.09.2018)