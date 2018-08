Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

26,41 EUR -1,64% (30.08.2018, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs cyan-Aktie:

26,50 EUR -2,00% (30.08.2018, 10:23)



ISIN cyan-Aktie:

DE000A2E4SV8



WKN cyan-Aktie:

A2E4SV



Ticker-Symbol cyan-Aktie:

CYR



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (30.08.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktie gilt an der Börse als Geheimtipp - AktienanalyseVon den 14 IPOs, die im bisherigen Jahresverlauf den Sprung an die deutsche Börse geschafft haben, notieren zehn Aktien im Plus. Darunter ist auch cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) mit einem Zuwachs von gut zwölf Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kurz vor Ostern habe die IT-Firma ihr Debüt auf dem Parkett gegeben. Die Aktie sei zwar am oberen Ende der von 20 bis 23 Euro reichenden Preisspanne ausgegeben worden, rutsche dann aber bis auf rund 20 Euro ab. Kein Wunder: Der Börsenwert von 193 Mio. Euro habe in einem krassen Missverhältnis zum 2017er-Umsatz von 3,3 Mio. Euro gestanden. Inzwischen habe sich der Kurs aber über das Emissionsniveau nach oben gearbeitet - begleitet von Erfolgsmeldungen.cyan habe sich auf Sicherheitslösungen für den mobilen Datenverkehr der Kunden von Mobilfunkanbietern, Netzbetreibern und Finanzdienstleistern spezialisiert und unterhalte enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Instituten und Finanzinstituten sowie zu sozialen Organisationen. Mit dem im Juli gemeldeten Kauf der Mehrheit an der I-New Unified Mobile Solutions baue cyan die internationale Reichweite bei Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) deutlich aus. Nach aktuellen Planungen solle die Transaktion bereits 2018 deutliche Umsatz- und Ertragseffekte sowie signifikante Synergiepotenziale liefern. Auf Grundlage der kombinierten Umsatzerwartungen rechnet cyan für 2018 mit einem Pro-forma-Umsatz von mindestens 20 Mio. Euro und für 2019 von mindestens 35 Mio. Euro - bei einem operativen Ergebnis (EBITDA) von mindestens 20 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2018)Börsenplätze cyan-Aktie: