Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,726 EUR +2,25% (30.10.2018, 14:41)



Xetra-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,73 EUR +0,27% (30.10.2018, 13:07)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet.

(30.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Roger Becker von BankM Research:Dr. Roger Becker, Aktienanalyst von BankM Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) von "kaufen" auf "halten" herab.Mit einer Gewinnwarnung habe die curasan AG vergangene Woche die zunächst positiven Erwartungen für das zweite Halbjahr 2018 dämpfen müssen. Gründe hierfür seien Verzögerungen bei Produkteinführungen in China (Dentalbereich) und den USA (Orthopädiebereich) sowie ein stark zurückhaltendes Auftragsvolumen aus der Region Naher Osten. Während Gründe für Letzteres im geopolitischen und wirtschaftlichen Kontext zu verorten seien (u.a. die substantielle Abwertung der Türkischen Lira), scheine es in China und den USA generelle Anlaufschwierigkeiten zu geben.Auf Jahressicht reduziere das Unternehmen seine Guidance hinsichtlich Nettoumsatz auf EUR 6,5 bis 7,0 (vorher: EUR 8,4 bis 8,7 Mio.) und EBITDA auf EUR -3,2 bis EUR -3,6 Mio. (vorher: EUR -1,4 bis -1,0 Mio.). Nach dem Modell des Analysten verschiebe sich der operative Break-even auf EBITDA-Ebene vom letzten Quartal 2018 (und für das Folgejahr) nunmehr nach 2020. Becker gehe dabei davon aus, dass die Hindernisse für die verzögerte Markteinführung in China und den USA in 2019 beseitigt sein würden und erwarte, angesichts der rückläufigen Dynamik im laufenden Geschäftsjahr, einen signifikanten Wachstumsschub in 2019.Die angepasste Prognose und DCF-Analyse von Becker resultiere in einem fairen Wert von EUR 0,77 (vormals: EUR 1,20).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze curasan-Aktie: