Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (29.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Roger Becker von der BankM-biw AG:Dr. Roger Becker, Aktienanalyst der BankM-biw AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).Mit einem Nettoumsatz von EUR 3,4 Mio. und einem Betriebsergebnis von minus 1,5 Mio. habe sich das erste Halbjahr der curasan AG ziemlich genau auf dem Niveau des Vorjahres gezeigt. Umsatzseitig habe das zweite Quartal sowohl im Vorjahres- (+16%) als auch im Vorquartalsvergleich (+22%) deutlich zulegen können und damit den verhaltenen Verlauf von Q1 vollständig kompensiert. Im H1-Ergebnis habe ein um ca. 25% deutlich geringerer Fehlbetrag resultiert, der im Wesentlichen auf aktivierte Eigenleistungen für die Erlangung von Zulassungen sowie auf weggefallene Einmaleffekte (Steuernachzahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Dentalgeschäfts an die Riemser Pharma GmbH im Jahr 2008) zurückzuführen sei.Die nach dem Berichtszeitraum im Juli durchgeführte Kapitalerhöhung habe zu einem Mittelzufluss von netto etwa EUR 1,2 Mio. geführt, was mindestens zu einer Sicherung der mittelfristigen Liquidität führe. In seiner Planung gehe der Analyst nach wie vor von einem Launch von CERACELL im Orthopädie-/Wirbelsäulenbereich in den USA im vierten Quartal aus. Zusammen mit dem erfolgten und weiter fortgesetzten Aufbau von belastbaren Vertriebspartnerschaften sollte dies zur Stabilisierung und zum Ausbau der Innenfinanzierungskraft führen. Gleichwohl befinde sich das Unternehmen in Gesprächen mit potenziellen strategischen Investoren, um das Wachstum noch stärker durch forcierte Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen.Auf Jahressicht bestätige das Unternehmen seine Guidance hinsichtlich Nettoumsatz (EUR 8,4 bis 8,7 Mio.) und EBITDA (EUR -1,4 bis -1,0 Mio.). Der operative Break-even sei nach wie vor bereits für das letzte Quartal 2018 und in Folge für das Gesamtjahr 2019 anvisiert, wobei das Modell noch von einem leicht negativen EBIT und Ergebnis in 2019 ausgehe.Dr. Roger Becker, Aktienanalyst der BankM-biw AG, ermittelt einen Fairen Wert von EUR 1,20 (EUR 1,33) und bewertet die curasan-Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 28.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link