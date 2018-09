Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).curasan habe vergangene Woche von der U.S. Food & Drug Administration (FDA) die Zulassung für das weiterentwickelte Orthopädieprodukt Ceracell Ortho Foam erhalten. Darüber hinaus habe am Freitag die außerordentliche Hauptversammlung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2018 stattgefunden.Der US-Markt für orthobiologische Produkte im Bereich Orthopädie biete mit einem Volumen von über 860 Mio. USD ein großes Wachstumspotenzial. Bereits im Dezember 2016 habe curasan von der FDA die Zulassung für das Orthopädieprodukt Cerasorb Ortho Foam für den US-Markt erhalten. Nun habe die US-Zulassungsbehörde auch für das weiterentwickelte Produkt Ceracell Ortho Foam, das besonders für Wirbelsäulenanwendungen geeignet sei, die Genehmigung erteilt. Ceracell zeichne sich durch eine Steigerung der Porosität auf 80% im Vergleich zu den vorangegangenen Produkten aus (Cerasorb: 30%, Cerasorb-M: 65%), ohne Einbußen bzgl. der mechanischen Stabilität in Kauf zu nehmen. Lediglich für den ebenfalls beantragten Claim "bioactive" habe die FDA zunächst noch die Zulassung verweigert und weitere Studien eingefordert.Unabhängig von der Freigabe des zusätzlich beantragten Claims dürften die Vertriebsmitarbeiter in den USA nun verstärkt auf Krankenhäuser zugehen und Ceracell Ortho Foam vermarkten. Da dies jedoch oftmals ein langwieriger Prozess sei, erwarte der Analyst hieraus erst gegen Ende von H1 2019 spürbare Effekte. Zur schnelleren Erhöhung der Aufmerksamkeit könnte jedoch die Teilnahme an der diesjährigen Konferenz der Nordamerikanischen Wirbelsäulen Gesellschaft (NASS - North American Spine Society) Ende September in Los Angeles beitragen. Hierdurch erlange curasan für die Produktpräsentation nun unmittelbar nach der FDA-Zulassung Zugang zu einem großen Fachpublikum.Nachdem auf der regulären HV Ende Juni die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals überraschend abgelehnt worden sei, habe curasan vergangenen Freitag zur außerordentlichen HV geladen. Mit 99,6% habe diesmal die große Mehrheit der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zugestimmt. Das Grundkapital könne nun um bis zu ca. 8,3 Mio. Euro durch die Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien erhöht werden.Durch die FDA-Zulassung für Ceracell Ortho Foam sowie die Schaffung des genehmigten Kapitals 2018 habe curasan die Basis für weiteres Wachstum gelegt.Vor dem Hintergrund des erwarteten guten Newsflows hält Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Chance/Risiko-Verhältnis nun für attraktiv und stuft die curasan-Aktie mit unverändertem Kursziel von 1,10 Euro von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 24.09.2018)