Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (25.10.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) von "kaufen" auf "halten" herab.curasan habe am Montag nach Börsenschluss über eine sehr enttäuschende Entwicklung in Q3 berichtet und daraufhin die Guidance deutlich gesenkt.Der Vorstand erwarte nach vorläufigen Berechnungen für den Zeitraum bis Ende September Erlöse in Höhe von nur 4,4 Mio. Euro. Dies impliziere für Q3 ein Umsatzniveau von ca. 1,0 Mio. Euro, was signifikant unter Vorjahr liege (-24,5% yoy). Begründet werde diese Entwicklung durch die sich stärker als erwartet auswirkenden operativen Probleme in den Regionen Naher Osten, Asien sowie den USA.Die Region Naher Osten leide nach wie vor unter schwierigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Markmann gehe daher davon aus, dass die Umsätze in Ländern wie der Türkei in Q3 weggebrochen seien. In der Region Asien deute sich für die Markteinführung von CERASORB im Dentalbereich ein langsamerer Verlauf an. Aufgrund von Verzögerungen bei der Produktschulung könnten für Q4 geplante Umsätze nun erst im nächsten Jahr realisiert werden, sodass auch hier eine insgesamt enttäuschende Entwicklung in H2 erwartet werde. Auch in den USA zeichne sich eine schwächere Umsatzentwicklung ab, da laut Vorstand die Produkteinführung im Orthopädiebereich schwieriger sei als erwartet.Da curasan für 2019 wieder eine Rückkehr auf den Wachstumspfad und eine signifikante Ergebnisverbesserung anstrebe, werde nun ein Maßnahmenkatalog zur Kostensenkung aufgelegt. Dieser beinhalte u.a. Zentralisierungsmaßnahmen sowie reduzierte Marketing- und Vertriebsbudgets. Durch die Kapitalerhöhungen im Juli (Emissionserlös: 1,2 Mio. Euro) sowie Oktober (Emissionserlös: 1,7 Mio. Euro) dürften die liquiden Mittel auf ca. 2,5 Mio. Euro gestiegen sein (30.06.: 0,5 Mio. Euro). Der CEO gehe daher davon aus, dass die Gesellschaft bis zur HV im Mai 2019 durchfinanziert sei. Da die liquiden Mittel jedoch nicht zur Wachstumsfinanzierung bis zum Break-Even ausreichen würden, habe curasan für die nächsten Monate bereits eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung von bis zu 5,0 Mio. Euro angekündigt. Der jüngste Kurssturz könnte allerdings eine zeitnahe Platzierung deutlich erschweren.Die drastische Gewinnwarnung zeige, dass curasan die erfreuliche operative Entwicklung im zweiten Quartal nicht habe aufrechterhalten können. Somit werde auch 2018 erneut ein Übergangsjahr ohne Wachstum sein. In den nächsten Monaten seien spürbare operative Verbesserungen in den wichtigen Regionen Asien und USA notwendig.Nach Anpassung seiner Prognosen reduziert Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 1,10 Euro auf 0,65 Euro und senkt das Rating für die curasan-Aktie von "kaufen" auf "halten". (Analyse vom 25.10.2018)