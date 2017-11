Börsenplätze curasan-Aktie:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (23.11.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) weiterhin bei 1,10 Euro.Der Analyst habe am Dienstag den Vorstand der curasan AG getroffen und die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Gespräch nachfolgend zusammengefasst.Der weltweite Markt für Knochenersatzstoffe wachse jährlich mit rund 6% (iData: Volumen 2020e 2,1 Mrd. USD). Der für curasan relevante Anteil der synthetischen Knochenaufbaumaterialien solle dabei deutlich stärker wachsen. Etwa zwei Drittel dieses Marktes mache der Bereich Orthopädie aus, wovon wiederrum rund zwei Drittel auf die USA entfallen würden. Zweitgrößter Markt sei Asien (allen voran China) mit einem Wachstum von mehr als 30% p.a.curasan verfolge durch die jüngst geschlossenen Vertriebspartnerschaften in den USA (Xtant Medical Holdings Inc.) und China (Chindex Hong Kong Ltd., Tochter der Fosun-Gruppe) konsequent die Fokussierung auf die derzeit aussichtsreichsten Märkte, was sich ab 2018 spürbar auf die Wachstumsraten auswirken sollte. Anders als in China sei in Nordamerika keine exklusive Vertriebspartnerschaft abgeschlossen worden, sodass der Analyst den Abschluss weiterer Kooperationsvereinbarungen in der Region für wahrscheinlich halte. Insgesamt gehe er daher für 2018 davon aus, dass curasan sowohl in Amerika als auch in Asien über 20% wachsen werde (9M 2017: Amerika +8% und Asien -10%). Darüber hinaus dürfte das Unternehmen weiterhin den Shift zum deutlich größeren Orthopädiemarkt verfolgen.Das skizzierte Wachstumspotenzial insbesondere in den USA und China habe der Analyst in seinen Prognosen bereits berücksichtigt (Umsatz CAGR 2017 bis 2020e: 20%). Sollten weitere Vertriebspartner z.B. in den USA gewonnen werden, halte er auch Wachstumsraten von >25% p.a. für realistisch.curasan habe sich im laufenden Geschäftsjahr mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert gesehen, die die Gesellschaft sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig belastet hätten. In 2018 dürfte das Wachstum wieder an Tempo gewinnen und das Unternehmen dem Break-Even deutlich näher kommen.Insgesamt sieht Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, dies derzeit in seinen Schätzungen ausreichend berücksichtigt und bestätigt daher seine "halten"-Empfehlung für die curasan-Aktie mit unverändertem Kursziel von 1,10 Euro. (Analyse vom 23.11.2017)