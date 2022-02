Börse Frankfurt-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (11.02.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) unverändert zu kaufen.Das Unternehmen habe erste vorläufige Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht und dabei den Markt positiv überrascht. Während die Aktienanalysten von FMR Research mit einem EBIT von -3,3 Mio. Euro gerechnet hätten, habe creditshelf einen Wert von -2,2 Mio. Euro gemeldet. Somit habe sich das Unternehmen nicht nur im Vergleich zum Vorjahr verbessert (2020:-5,4 Mio. Euro), sondern sei auch weniger negativ gewesen, als die Aktienanalysten von FMR Research vermutet hätten. Es scheine so, dass creditshelf in den letzten Quartalen stetig an der Wachstumsdynamik gearbeitet habe, was sich weiter in den Zahlen widergespiegelt habe. Der Umsatz in 2021 sei bei 7,3 Mio. Euro und somit innerhalb der Guidance von 6 bis 8 Mio. Euro gewesen. Die Aktienanalysten von FMR Research hätten mit einem Umsatz von 7,03 Mio. Euro gerechnet, demnach habe der berichtete Wert knapp 4% höher als ihre Schätzung gelegen. Insgesamt sei es dem Unternehmen also möglich gewesen die eigenen Ziele zu erreichen, was die Aktienanalysten von FMR Research als ein positives Zeichen sähen.Am 30.03.2022 sollten die finalen, geprüften Zahlen vorgelegt werden. Da die Aktienanalysten von FMR Research keine größeren Abweichungen erwarten würden, sollten auch die endgültigen Konzernzahlen die jetzt gemeldeten Zahlen bestätigen. Für 2022e gebe es noch keine konkrete Guidance. Die Aktienanalysten von FMR Research würden derzeit einen Umsatz von 11,1 Mio. bei einem EBIT von-0,1 Mio. Euro prognostizieren. Ab 2023e würden sie dann mit dem Sprung in die Gewinnzone (EBITDA-Level) rechnen. Bereits in ihrem letzten Update hätten die Aktienanalysten von FMR Research darauf hingewiesen, wie wichtig neues Funding und Vertriebspartner wie die FIBR-Bank seien. Die Aktienanalysten von FMR Research würden schätzen, dass sich dieses Momentum auch in 2022 weiter verstärken lasse, wonach sie sich weiterhin wohl fühlen würden mit ihren mittelfristigen Schätzungen bis 2023e. Daher sähen die Aktienanalysten von FMR Research auch keinen Grund, diese im Moment anzupassen.Obwohl die Aktienanalysten von FMR Research ihre Schätzungen unverändert lassen würden, sähen sie kurzfristig die Aktie nicht über 50 Euro. Ihr DCF zeige weiterhin einen fairen Wert von rund 55 Euro je Aktie an. Aufgrund der aktuellen Vola nähmen die Aktienanalysten von FMR Research aber einen 15%igen Risikoabschlag vor und würden das Kursziel auf 45 Euro von 54 Euro je Aktie senken.