creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (23.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) unverändert zu kaufen.Anfang Januar habe creditshelf bereits die Transaktions-KPIs veröffentlicht, heute seien nun die finalen Zahlen 2019 berichtet worden. Silbe sei für 2019e von einem Umsatz von 4,2 Mio. Euro ausgegangen, was das Unternehmen aber mit 4,6 Mio. Euro übertroffen habe. Somit habe creditshelf trotz mehrmaliger Guidance-Anpassungen die ursprüngliche Umsatz-Guidance von 4,5 Mio. Euro erreicht. Das Konzern-EBIT in Höhe von -4,9 Mio. Euro habe im Bereich der Analystenerwartungen -5,0 Mio. Euro gelegen.Seit einigen Wochen sorge das Thema COVID-19 für Verwerfungen sowohl an Aktienmärkten als auch in der Realwirtschaft. Infolge der Schwere der Ausbreitung und den Restriktionen auf das tägliche Leben in Europa dürfte sowohl Q1 als auch zumindest noch Q2 deutlich von COVID-19 gezeichnet sein. Inwieweit die Realwirtschaft (abseits der bereits deutlich gezeichneten Sektoren wie Gastro und Tourismus) im restlichen 2020 wieder zur "Normalität" zurückkehre, werde auch zeigen, wie sich das operative Geschäft bei creditshelf entwickle. Im Conference Call habe das Management bereits bestätigt, dass es eine erhöhte Nachfrage gebe, jedoch müsse weiter geprüft werden, damit die Ausfallquoten nicht überproportional ansteigen würden. Von daher sei es sowohl ein Fluch als auch ein Segen für creditshelf, da die Anfragen sicherlich deutlich ansteigen würden, aber die Nachhaltigkeit weiter Priorität haben sollte. Dies könnte sicherlich auch größere Schwankungen in den KPIs in den 4 Quartalen 2020 mit sich bringen.Für das Geschäftsjahr 2020 erwarte das Unternehmen eine Steigerung des Konzernumsatzes auf 7,0 bis 8,5 Mio. Euro. Aufgrund von Investitionen in das weitere Wachstum, insbesondere für Personal und Softwareentwicklung, rechne der Vorstand mit einem negativen EBIT im Korridor von 4,0 bis 5,5 Mio. Euro. Direkte Einflüsse aus COVID-19 seien aus den oben genannten Gründen derzeit noch nicht einzuschätzen. Silbe habe seine Umsatz-Schätzung auf 7,5 Mio. Euro verringert, da er vorsichtshalber die Conversion Rate von geschätzten 7,0% auf 6,3% gesenkt habe. Dies führe zu einer neuen EBIT-Schätzung für 2020e von -4,4 Mio. Euro, was innerhalb der Guidance liege. Silbe sehe 2021e weiter als 1. Jahr mit positivem EBIT (+1,1 Mio. Euro).Trotz höherer Risikoabschläge im Modell sei das DCF des Analysten mit 67,23 Euro weiter über seinem bisherigen Kursziel. Von daher belasse er sein Kursziel bei 60,00 Euro je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: