Stichwort Konjunktur: Eine klare Meinung haben die Mittelständler auch zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Demnach rechnen 67 Prozent noch im laufenden Jahr mit einer wirtschaftlichen Abkühlung. "Das deckt sich mit den Erwartungen der Bundesbank, die für das zweite Halbjahr keinen nennenswerten Beitrag der Industrie zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum erwartet", sagt Prof. Dr. Dirk Schiereck von der TU Darmstadt, der die Studie wissenschaftlich begleitet hat. Konkret sehen 41 Prozent der befragten Mittelständler für das zweite Halbjahr nur eine "leichte Konjunkturabkühlung". Dagegen rechnen 17 Prozent mit einem "spürbaren Rückgang" und neun Prozent sogar mit einen "deutlichen Einbruch".



Fürs nächste Jahr erwartet der Mittelstand eine leichte konjunkturelle Verbesserung: Statt 74 Prozent rechnen dann nur noch 62 Prozent mit einer wirtschaftlichen Abkühlung. "Die Zahlen deuten auf einen konjunkturellen Dämpfer hin, aber keinen nachhaltigen Abschwung", sagt Dr. Bartsch. "Die eigentliche Herausforderung für den Mittelstand besteht deshalb darin, das weitere Wachstum zu finanzieren. Neben der klassischen Kreditvergabe durch Banken sollten daher von den Unternehmen auch neue, alternative Finanzierungswege in den Blick genommen werden."



Über die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0"



Die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0" beruht auf einer Befragung, die creditshelf, der Gestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung (www.creditshelf.com),im Juli 2018 durchgeführt hat. Insgesamt nahmen 244 Finanzentscheider aus mittelständischen Industrieunternehmen (Vorstände, Geschäftsführer und Mitglieder der Geschäftsleitung) an der Online-Erhebung durch ein Marktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlich begleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachbereichs Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. (24.09.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der industrielle Mittelstand stellt der neuen Bundesregierung unter Angela Merkel kein wirklich gutes Zwischenzeugnis aus: Nur 26 Prozent der befragten Mittelständler vergeben dafür die Schulnoten sehr gut oder gut, während 21 Prozent die aktuelle Wirtschafts- und Mittelstandspolitik sogar mit mangelhaft oder noch schlechter bewerten, so die creditshelf Aktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Schnitt vergeben die befragten Entscheider ein schwaches befriedigend. "Auch aus unseren täglichen Gesprächen mit Inhabern und Geschäftsführern aus dem industriellen Mittelstand wissen wir, dass es trotz guter Konjunktur an vielen Stellen doch reichlich Unmut gibt", sagt Dr. Daniel Bartsch, Vorstand und Gründungspartner von creditshelf.