Börsenplätze creditshelf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

41,00 EUR +2,50% (20.01.2021, 10:00)



XETRA-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

43,20 EUR +5,88% (20.01.2021, 17:36)



ISIN creditshelf-Aktie:

DE000A2LQUA5



WKN creditshelf-Aktie:

A2LQUA



Ticker-Symbol Deutschland creditshelf-Aktie:

CSQ



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol Deutschland: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (20.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Marcus Silbe, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol Deutschland: CSQ) weiterhin zu kaufen.Am 19.01. habe creditshelf eine neue Partnerschaft mit der Amsterdam Trade Bank, Teil der Alfa Bank Gruppe, angekündigt. Die Bank stelle frisches Fremdkapital in Höhe von 40 Mio. Euro für Kreditfinanzierungen auf der creditshelf-Plattform zur Verfügung, was eine Startinvestition darstelle. creditshelf werde weiterhin für die Vermittlung und Koordination des gesamten Kreditprozesses zuständig sein.Unter der Annahme, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten gut funktioniere, sei eine weitere Aufstockung des zugesagten Kapitals nach Erachten der Aktienanalysten von FMR Research nicht auszuschließen. In der veröffentlichten Pressemitteilung deute ATB an, dass sie creditshelf unter anderem aufgrund ihrer umsichtigen Risikopositionierung ausgewählt habe. Dies unterstreiche die Bedeutung eines nachhaltigen Risikoansatzes, den die Gesellschaft seit Gründung verfolge. Die Akquisition eines weiteren institutionellen Investors stelle zudem ein starkes Signal an den Markt dar. Durch den neuen strategischen Investor könne creditshelf noch besser auf die Kreditnachfrage reagieren und den eingeschlagenen Wachstumspfad auf ein breiteres Fundament stellen.Die Aktienanalysten von FMR Research würden diese Kooperation positiv betrachten und seien der Meinung, dass dies eine wichtige Signalwirkung für den Markt habe. Damit bestätige creditshelf seine Position als nachhaltige Kreditplattform für die Kapitalgeber und sichere den Kreditnehmern Fremdkapital, um das Wachstum zu sichern.Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.