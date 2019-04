Xetra-Aktienkurs comdirect bank-Aktie:

10,36 EUR +0,19% (30.04.2019, 17:28)



Tradegate-Aktienkurs comdirect bank-Aktie:

10,40 EUR 0,00% (30.04.2019, 17:25)



ISIN comdirect bank-Aktie:

DE0005428007



WKN comdirect bank-Aktie:

542800



Ticker-Symbol comdirect bank-Aktie:

COM



Kurzprofil comdirect bank AG:



Die comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) ist eine der ersten Direktbanken in Deutschland und zählt zu den Marktführern im Bereich der Onlinebroker. Die Gesellschaft wurde 1994 als Direktbank-Tochter der Commerzbank gegründet hat sich von einem reinen Onlinebroker zu einer Vollbank mit einem vollständigen Leistungsportfolio für Privatkunden entwickelt. Dabei ist die Gesellschaft in den Geschäftsbereichen B2C und B2B tätig. Zu der Produktpalette der comdirect gehören der Wertpapierhandel über das Internet sowie der Handel mit Investmentfonds und Anleihen. Hinzu kommen der außerbörsliche Handel, Wertpapierkredite, steueroptimierte Kapitalanlagen und Baufinanzierungen. Die zweite Hälfte des Portfolios besteht aus Bankdienstleistungen. (30.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - comdirect bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikoals Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) unter die Lupe.Ein schwaches Handelsgeschäft und hohe Wachstumsinvestitionen hätten der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF)-Tochter im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Konzernüberschuss um ein Drittel auf 14,4 Mrd. Euro gesunken. Vorstandschef Arno Walter und die Aktionäre würden sich aber dennoch zufrieden mit der Quartalbilanz zeigen. Zwischen Januar und März sei die Onlinebank weiter kräftig gewachsen und habe 84.000 Netto-Neukunden gewonnen. CEO Walter habe daher von einem der stärksten Quartale in der Unternehmensgeschichte gesprochen - ein Erfolg, den er auf "smarte Produkte" und "exzellente Services" zurückführe.Angesichts des kräftigen Wachstums würden die Aktionäre den Gewinneinbruch gelassen sehen. Die comdirect bank-Aktie könne nach den Zahlen moderat zulegen. Favorit in der Branche sei für den "Aktionär" aktuell aber die Commerzbank, die als größter Aktionär rund 82% der comdirect bank-Anteile halte. Mutige Anleger könnten hier auf eine baldige Fortsetzung der charttechnischen Erholung setzen, so Nikoals Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze comdirect bank-Aktie: