Mögliche DAX-Aufnahme von Wirecard beflügelt Aktienhandel



Bei den Aktien habe Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), getrieben von der erwarteten Aufnahme in den DAX, im August die Liste der Top-Käufe angeführt und sei ebenfalls auf Platz fünf der Top-Verkäufe aufgeführt. Auch die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei gefragt gewesen. "Der Kurs der Bayer-Aktie sank im August aufgrund einer Glyphosat-Klagewelle in den USA. Das nutzten unsere Kunden für Zukäufe", erkläre Lipkow. Ein ähnliches Szenario habe sich bei Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) gezeigt: Trotz der herausgegebenen Gewinnwarnung und eines Kursverlustes hätten comdirect Kunden zugekauft. Auf Platz vier der meistgekauften Titel habe sich Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) befunden, deren Aktie im August um rund zehn Prozent angestiegen sei und dabei von dem Hype auf die Überschreitung der Billionenmarke profitiert habe.



Die Top-Verkäufe habe die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) angeführt. Hier hätten sich die Probleme mit gefälschten Essensbelegen von hochrangigen Mitarbeitern bei der amerikanischen Bank Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ausgewirkt (Top zwei der Verkäufe), an der Berkshire Hathaway rund zehn Prozent der Anteile halte. Zu den meistverkauften Aktien im August häten außerdem China Mobile (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) und Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) gehört. (18.09.2018/ac/a/m)





Quickborn (www.aktiencheck.de) - Das hohe Niveau des Vormonats konnte nicht gehalten werden: Im August 2018 fiel der comdirect Brokerage Index von 108,9 Punkten im Juli auf 100,8 Punkte, so die Analysten der comdirect bank.Bei steigender Tradeaktivität sei der Kaufindex in allen Anlageklassen leicht rückläufig gewesen. Die Anlageklasse Renten befinde sich weiterhin auf einem hohen Stand: Trotz eines Rückgangs um 31,2 auf 118,0 Punkte stünden sie auf dem zweithöchsten Wert seit fünf Jahren. "Im August war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sehr volatil. Das nutzten unsere Kunden gezielt für Käufe und Verkäufe. Die Käufe bei Zertifikaten und Optionsscheinen spiegelten dabei den anhaltenden Optimismus wider: comdirect Kunden bauten ihre Long-Positionen in beiden Assetklassen dann am höchsten auf, als der DAX-Stand seinen zweitniedrigsten Stand im August erreichte", sage Andreas Lipkow, Finanzexperte bei comdirect.