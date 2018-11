Quickborn (www.aktiencheck.de) - Politische Ungewissheit, der Rückgang im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und den damit verbundenen Schwankungen an der Börse führte bei den comdirect Kunden im Oktober zur höchsten Tradeaktivität seit zwei Jahren, so die Analysten der comdirect bank.Die meistgehandelte Aktie im Oktober sei Wirecard gewesen. Sie habe zum dritten Mal in Folge die Liste der Top-Käufe angeführt und sei ebenfalls auch auf Platz eins der Top-Verkäufe zu finden gewesen. "Die Wirecard-Aktie ist weiterhin ein Dauerbrenner. Beflügelt wurden die Handelsaktivitäten durch die DAX-Aufnahme, die Bekanntgabe der Zahlen sowie die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf", erkläre Lipkow. Sowohl auf Platz zwei der meistgekauften sowie der meistverkauften Aktien habe Amazon gestanden, deren Quartalszahlen nicht so gut gewesen seien wie vom Markt erwartet. Aurora Cannabis sei auf Platz drei der Top-Käufe gefolgt: "Die Kooperation mit einem Softgetränkehersteller und die ohnehin starke Nachfrage nach Aktien aus dem Cannabis-Sektor hat zu Optimismus und damit verbundenen Käufen geführt", so Lipkow. Nach BASF sei auf Platz fünf der meistgekauften Aktien Knorr-Bremse gefolgt. Der bayerische Automobilzulieferer habe am 12. Oktober den zweitgrößten Börsengang des Jahres in Deutschland verzeichnen können.Fresenius habe sich im Oktober auf Platz vier der Top-Verkäufe befunden: "Fresenius hat die Marktteilnehmer mit einer Gewinnwarnung verschreckt, was zu sehr hohen Kursverlusten beim sonst so stabilen Dividendenaristokraten führte", erläutere Lipkow. Weitere Aktientitel bei den Top-Verkäufen seien Allianz und die Münchner Rückversicherung gewesen. (14.11.2018/ac/a/m)