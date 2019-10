Die comdirect Kunden würden sich auch bei den ETFs breiter aufstellen. "Anleger verkaufen zumeist kleinere Indices und nehmen Gewinne bei Themen- und Branchen-ETFs mit. Stattdessen werden eher Weltindices nachgekauft, Streuung und Absicherung stehen im Fokus", erläutere Lipkow. Der Teilindex der Renten habe sich mit 70,3 Punkten (August: 70,9 Punkte) weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau befunden. Lipkow: "Interessant ist vor allem, dass unter den meistverkauften Rentenpapieren im August ausschließlich Griechenland-Staatsanleihen zu finden sind."



Der deutsche Technologiekonzern Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) habe auch im September bei den Privatanlegern weiterhin ganz oben auf der Handelsliste gestanden und die Liste der meistgekauften und -verkauften Einzeltitel angeführt. Auf dem zweiten Platz der Top-Käufe habe sich das norwegische Unternehmen NEL ASA (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) befunden, das Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien liefere. Auf Platz fünf sei der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen Ballard Power (ISIN CA0585861085/ WKN A0RENB) gefolgt. "Alternative Antriebsarten im Automobilsektor werden aktuell auch an der Börse stark nachgefragt. Dahinter steckt die Spekulation, dass diese Firmen in Zukunft große Aufträge an Land ziehen und so der Aktienkurs steigt. Mit NEL ASA und Ballard Power steigen comdirect Kunden in diese vielversprechende Branche ein", kommentiere Lipkow.



Mit Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) habe im September zum ersten Mal ein amerikanischer Baumaschinenhersteller auf Platz drei der meistgekauften Aktien gestanden. "In den USA sind die Konjunktur und der Arbeitsmarkt noch relativ stabil. Dem Trend folgend investieren viele Anleger jetzt oft in Immobilien- und Infrastrukturunternehmen. Davon profitiert auch Caterpillar", sage Lipkow. Auf dem vierten Platz der Top-Käufe sei Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) gefolgt. Anleger hätten das niedrigere Kursniveau im September zum Einstieg in das deutsche Biotechnologieunternehmen genutzt.



Auf Platz zwei der meistverkauften Einzeltitel habe sich die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) befunden. Seitdem Deutschlands größtes Bankenhaus im Juli die neue Strategie vorgestellt habe, hätten viele Anleger ihre Anteile verkauft. Wie im vergangenen Monat hätten sich comdirect Kunden außerdem von ihren Apple-Aktien (ISIN US0378331005/ WKN 865985) getrennt und Gewinne mitgenommen. Der US-Technologiekonzern habe auf Platz drei der Top-Verkäufe gestanden. Auf dem vierten Platz sei Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) gefolgt. "Die Automobilbranche steht unter Druck. Daimler hat sich bisher bei der E-Mobility-Diskussion nicht klar positioniert. Dafür wurden sie von Analysten und Privatanlegern abgestraft", erläutere Lipkow. BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) habe die Liste der meistverkauften Aktien im September geschlossen.







Quickborn (www.aktiencheck.de) - Entgegen der Börsenweisheit "Sell in May and go away, but remember to come back in September" überwogen die Verkäufe bei den Privatanlegern im vergangenen Monat, so die Analysten der comdirect bank.Dies zeige der comdirect Brokerage Index für September. Der Index sei von 103,5 auf 96,2 Punkte gesunken. Ein Wert unter 100 zeige, dass die comdirect Kunden mehr Aktien, Renten und Fonds im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt verkauft als sie gekauft hätten. Nach dem handelsstarken Monat August seien zudem die Tradezahlen im Handelsmonat September leicht rückläufig gewesen. "Die Hoffnung der Privatanleger auf eine Erholung an den Börsen ist im September zurückgegangen. Die Anleger hielten sich bei Käufen zurück. Grund dafür waren die anhaltenden Unsicherheiten bei den Themen Brexit und Handelsstreit zwischen den USA und China", erkläre Andreas Lipkow, Marktexperte bei comdirect. Nachdem der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in den ersten zwei Wochen im September um rund 500 Punkte angestiegen sei, habe sich Deutschlands Leitindex um 12.400 Punkte eingependelt. Dieses konstante Niveau habe zusätzlich zu weniger Handelsaktivitäten geführt, da ein klarer Trend gefehlt habe.