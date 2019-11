Die comdirect Kunden würden auch vermehrt an eine weitere positive Entwicklung im DAX glauben. "Bei den meistgekauften Optionsscheinen (Indexstand: 706,8 Punkte) dominierten Calls auf den DAX. Die comdirect Kunden setzten also auf steigende DAX-Kurse und lagen damit im Oktober richtig", erläutere Lipkow. Der Teilindex der Renten sei mit 68,8 Punkten (September: 70,3 Punkte) auf einem sehr niedrigen Niveau geblieben. Zum zweiten Mal in Folge hätten sich fast ausschließlich griechische Staatsanleihen unter den meistverkauften Rentenpapieren befunden.



Bereits seit über einem Jahr sei der deutsche Technologiekonzern Wirecard nicht aus der Liste der meistgekauften und -verkauften Aktien wegzudenken. Trotz des anhaltenden Vorwurfs der Umsatzmanipulationen habe sich Wirecard auf Platz eins der Top-Käufe sowie der Top-Verkäufe befunden. "Wirecard war im Oktober mit -22 Prozent der größte Verlierer im DAX. Vor allem spekulative Privatanleger nutzten dies als Einstiegschance und kauften zu", habe Lipkow gesagt. Auf Platz zwei der Top-Käufe habe Amazon gestanden. "Ende Oktober veröffentlichte der US-amerikanische Versandriese seine Quartalszahlen. In Erwartung auf gute Zahlen stockten comdirect Kunden ihre Anteile auf", erkläre Lipkow.



Die Abkehr von den alten Brennstoffmotoren und der Einstieg in alternative Antriebstechnologien sei im Oktober bei den comdirect Kunden zu sehen gewesen. Auf der Liste der meistgekauften Aktien hätten auf dem dritten Platz PowerCell gestanden, gefolgt von Ballard Power und NEL ASA auf den Plätzen vier und fünf. "Alle drei Unternehmen haben sich auf unterschiedliche Technologien für neue Antriebsmöglichkeiten spezialisiert. Mit diesen Werten setzen Privatanleger auf Nachhaltigkeit und rüsten sich für die Zukunft", so Lipkow.



Mit Daimler auf Platz zwei und Volkswagen auf Platz vier der meistverkauften Aktien im Oktober seien dagegen zwei fossile Antriebshersteller von den comdirect Kunden abgestraft worden. Der weltweit größte Chemiekonzern BASF habe auf dem dritten Platz der Top-Verkäufe gestanden. "Nach der guten Kursentwicklung der vergangenen Wochen nahmen Privatanleger Gewinne mit", erläutere Lipkow. Auch bei Tesla seien im Oktober Gewinne realisiert worden. Der mittlerweile größte US-Automobilhersteller, der rein auf E-Mobility setze, habe die Liste der meistverkauften Einzeltitel geschlossen. (14.11.2019/ac/a/m)







Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die Käufe und Verkäufe der Privatanleger waren im vergangenen Monat fast ausgeglichen. Das zeigt der comdirect Brokerage Index für Oktober, so die Analysten der comdirect bank.Der Index sei von 96,2 auf 99,2 Punkte gestiegen. Ein Wert unter 100 zeige, dass die comdirect Kunden mehr Aktien, Renten und Fonds im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt verkauft hätten, als sie gekauft hätten. DAX hat im Verlauf des Handelsmonats Oktober knapp 1.000 Punkte gewonnen. Diesen Anstieg nutzten die Privatanleger zum Verkauf und nahmen so Gewinne mit", so Lipkow.