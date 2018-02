Insbesondere Aktien seien im Januar bei den Privatanlegern sehr beliebt gewesen. So sei der Brokerage Index für diese Anlageklasse von 88,5 Punkten auf 107,8 Punkte gestiegen und liege somit wieder deutlich im Kaufbereich. Unter den meistgekauften Titeln seien Steinhoff International, die Deutsche Telekom, General Electric, Wirecard und Evotec gewesen. "Sowohl Steinhoff International als auch General Electric, Wirecard und Evotec wiesen im Januar stark volatile Kurse auf. Diese Entwicklung haben größtenteils die eher spekulativen Anleger für sich genutzt", sagt Wolf. "So lag die Wirecard-Aktie Mitte des Monats auf ihrem Allzeithoch, kurz darauf ging es jedoch auch schnell wieder abwärts." Das US-Industrieunternehmen General Electric habe im Januar seine Quartalszahlen veröffentlicht und einen Verlust von über 10 Milliarden Dollar unter anderem wegen Altlasten aus dem Versicherungsgeschäft bekannt gegeben. "Der damit verbundene Kursrutsch rief Schnäppchenjäger auf den Plan", erkläre Wolf.



Unter den Top-Verkäufen hätten sich neben Steinhoff International, Evotec und Wirecard auch Daimler und die Deutsche Bank befunden. "Die Deutsche Bank steht aktuell nicht in der Gunst der Anleger, die ständigen Negativmeldungen belasten die Kurse. Im Januar gab sie zudem eine Gewinnwarnung raus, für viele Privatanleger Zeichen genug, um ihre Titel der Deutschen Bank abzustoßen", so Wolf.



Auffällig sei im Januar zudem gewesen, dass die Beliebtheit von ETFs wieder steige. "Nachdem die Nachfrage nach ETFs im vergangenen Jahr etwas nachließ, so stieg sie zu Beginn dieses Jahres erstmals wieder stärker an", erläutere Wolf. Der Anteil der ETF-Transaktionen in der Anlageklasse der Fonds habe im Januar rund 55 Prozent ausgemacht. (19.02.2018/ac/a/m)





Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die Privatanleger haben sich zu Beginn dieses Jahres neu positioniert und auch wieder stärker zugekauft als in den Vormonaten, so die Analysten der comdirect bank.Das zeige der aktuelle Brokerage Index, der mit 100,5 Punkten um 8,5 Punkte angestiegen sei. "Gerade im Vergleich zum Vormonat waren die Privatanleger deutlich optimistischer", sage Stefan Wolf, Produktmanager Trading bei comdirect. "Die Zuversicht der Anleger zeigte sich auch darin, dass sie gerade Kursrücksetzer wieder für günstige Zukäufe nutzten. Im Dezember stießen sie ihre Titel bei fallenden Kursen lieber ab. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sie mit den starken Kursschwankungen in diesem Monat umgehen."