Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

2,55 EUR +0,39% (16.10.2019, 13:13)



ISIN co.don-Aktie:

DE000A1K0227



WKN co.don-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol co.don-Aktie:

CNWK



Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (16.10.2019/ac/a/nw)



co.don-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":

Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.

co.don sei bekanntlich auch so eine kleine Geldvernichtungsmaschine, die immer wieder ihre Aktionäre anknabbern müsse, um den Fortbestand zu sichern. Die Experten hätten bereits darauf verwiesen, dass der Laden schon wieder Geld brauche. Vorstandssprecher Ralf M. Jakobs möge dem Kapitalmarkt erst einmal im Detail erklären, wohin das Geld aus den Kapitalmaßnahmen in 2018 und 2019, immerhin ein zweistelliger Millionenbetrag, geflossen sei. Der CEO werde bald wieder die Börse anzapfen. Zielvolumen: Mindestens 10 Mio. Euro. Um das Thema zu "unterstützen" halte Jakobs seinen Anteilseignern eine Karotte unter die Nase: Gespräche mit zwei möglichen Partnern aus Hongkong/China für eine Auslizenzierung und einen technischen Transfers der Produktionstechnologie nach China. Die Experten von "Vorstandswoche.de" meinen: Dem Vorstand gehören nach § 87 erst einmal kräftig die Gehälter gekürzt.

Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, die co.don-Aktie zu meiden! (Analyse vom 16.10.2019)