Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (31.10.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.10 Mio. neue Aktien zum Preis von 2,30 Euro wolle co.don platzieren. Würden alle Aktien verkauft, was die Experten nicht glauben würden, könne sich das Grundkapital auf bis zu knapp 32 Mio. Aktien belaufen. Die Experten würden jedem raten, den Wertpapierprospekt detailliert zu lesen. Inzwischen räche sich die Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen aus Juni 2018 von CEO Jakobs zum krassen Nachteil von Aktionären, weil es zu einer möglichen Verwässerung von bis zu 10 Mio. zusätzlichen Aktien kommen könne. Die damaligen Wandlungspreise hätten sich inzwischen gewaltig reduziert und würden bei einer Vollplatzierung der Kapitalerhöhung noch bei 2,30 Euro liegen. Neues Grundkapital: Fast 42 Mio. Aktien. Börsenwert dann: Fast 100 Mio. Euro!Nach Lektüre des Prospekts raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de", in diese Firma keinen einzigen Cent zu investieren und sehen sich in ihren zahlreichen Warnungen vor der co.don-Aktie mehr als bestätigt. (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:2,30 EUR +0,88% (31.10.2019, 10:24)