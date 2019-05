Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (13.05.2019/ac/a/nw)



Das letzte Geschäftsjahr von co.don sei erwartungsgemäß durch den Übergang auf das neue Kernprodukt Spherox und damit verbundene zwischenzeitliche Erstattungsprobleme gekennzeichnet worden, weshalb sich der Konzernumsatz von 6,3 auf 5,7 Mio. Euro reduziert habe. Der Verlust habe trotz dieser Einbuße und Sonderbelastungen (u.a. aus dem Aufbau einer neuen Produktionsstätte) von -6,6 auf -6,3 Mio. Euro reduziert werden können, wobei hier auch positive Sondereffekte (aus der Bewertung derivativer Finanzinstrumente) einen substanziellen Beitrag geleistet hätten.Nach der Lösung der Probleme solle die Vermarktung in diesem Jahr deutlich an Schwung gewinnen, das Management erwarte ein Umsatzwachstum von 50% auf 8,8 Mio. Euro, wobei die Töchter in Großbritannien und den Niederlanden erstmals einen signifikanten Beitrag von 1,5 Mio. Euro leisten sollten. Der Konzernverlust werde aber voraussichtlich noch einmal steigen. Zur Absicherung der Finanzierung führe co.don aktuell eine Bezugsrechtskapitalerhöhung (33:2) zu einem Kurs von 4,05 Euro durch.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" empfehlen eine Ausübung und werden das im Musterdepot ebenfalls so umsetzen. Sie sähen das Kursziel für die co.don-Aktie bei 8,00 Euro. (Ausgabe 18 vom 11.05.2019)