Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (09.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf Gelenkknorpel spezialisierten Unternehmens der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.co.don und die schwedische Xintela hätten heute mitgeteilt, am 5. Juli 2018 einen Letter of Intent (LOI) geschlossen zu haben. Beide hätten vereinbart, in Verhandlungen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Entwicklung und Vermarktung stammzellbasierter Behandlungsmöglichkeiten für menschliche Knorpelschäden, vor allem Osteoarthritis, in den europäischen und nordamerikanischen Märkten zu treten.Der LOI sehe vor, dass co.don und Xintela jeweils zur Hälfte an dem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt sein sollten. Xintela solle dem Gemeinschaftsunternehmen Marker- und Stammzelltechnologie sowie Produktionskapazitäten zur Nutzung überlassen. co.don solle die Finanzierung zur Umsetzung der Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne bereitstellen und ihre Kompetenz in der klinischen Entwicklung und Kommerzialisierung einbringen. Auf Basis eines zunächst noch auszuhandelnden Term Sheets würden die Unternehmen bis zum 31.12.2018 exklusiv über die vertragliche Grundlage der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens verhandeln.Das Wertpapier reagiere auf die Meldung mit einem kräftigen Kursplus. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass ihm der Sprung über den seit November gültigen Abwärtstrend sowie eine weitere schnelle Erholung bis in den Bereich der 200-Tage-Linie gelinge und anschließend der Ausbruch über diesen Widerstand.Langfristig erwartet Marion Schlegel von "Der Aktionär" bei der co.don-Aktie deutlich höhere Kurse. (Analyse vom 09.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze co.don-Aktie: