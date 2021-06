Börsenplätze clearvise-Aktie:



Börse München-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,52 EUR +1,61% (17.06.2021, 08:00)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist Eigentümerin und Betreiberin von Grünstromanlagen. Gegenwärtig hat das Unternehmen 13 Windparks in Deutschland, Irland, Frankreich und Finnland sowie eine Biogasanlage mit einer Gesamtkapazität von ca. 150 MW im Portfolio. Unternehmenssitz ist Wiesbaden in Hessen. (17.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Im letzten Jahr habe das neue clearvise-Management eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt, mit der die Entwicklung der Gesellschaft wieder deutlich dynamisiert werden sollte. Der Umsetzungsprozess sei sehr erfolgreich angelaufen. Insbesondere habe sich clearvise durch eine Rahmenvereinbarung mit einem Projektentwickler den Zugriff auf eine Pipeline von Photovoltaikprojekten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 80 MW gesichert, von denen schon sieben Objektemit 32 MW hätten gekauft werden können. Außerdem habe die Gesellschaft einen 12-MW-Windpark in Frankreich erworben. Damit zeichne sich nicht nur ein starkes Wachstum ab, sondern es sei auch, wie anvisiert, der Einstieg in den Bereich Photovoltaik vollzogen worden. Solarparks würden künftig einen wichtigen Beitrag zur Diversifikation der Einnahmen leisten.Im laufenden Jahr würden sich die Zukäufe noch nicht stark in den Erlösen zeigen, was daran liege, dass der Windpark und einige Solarparks erst im zweiten Halbjahr den Betrieb aufnehmen würden. Außerdem sei die Windverfügbarkeit in den ersten Monaten der aktuellen Finanzperiode bislang unterdurchschnittlich gewesen, was die diesjährige Umsatzentwicklung dämpfen dürfte. Ab 2022 würden die Erlöse aber voraussichtlich deutlich zulegen. Der Analyst habe bislang schon einen dynamischen Expansionspfad unterstellt - mit einem Portfoliowachstum von jeweils 50 MW in den Jahren 2021 bis 2023 - und habe seine Annahme für das laufende Jahr auf 74 MW angehoben. Zugleich habe er aber auch den negativen Effekt aus der schwachen Windverfügbarkeit in diesem Jahr berücksichtigt. In Summe habe sich der faire Wert auf 3,60 Euro je Aktie (zuvor: 3,50 Euro) erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link