2,32 EUR +0,87% (29.11.2021)



DE000A1EWXA4



A1EWXA



ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist Eigentümerin und Betreiberin von Grünstromanlagen. Gegenwärtig hat das Unternehmen 13 Windparks in Deutschland, Irland, Frankreich und Finnland sowie eine Biogasanlage mit einer Gesamtkapazität von ca. 150 MW im Portfolio. Unternehmenssitz ist Wiesbaden in Hessen. (30.11.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Aufgrund des sehr windschwachen Novembers habe clearvise ihre Prognose für 2021 nach unten angepasst und erwarte nunmehr ein EBIT von EUR 2,0 bis EUR 2,3 Mio. (bisher: EUR 4,0 bis EUR 7,8 Mio.). Da sich windschwache und -starke Jahre langfristig ausgleichen sollten, sehe der Analyst die Gewinnwarnung mit Gelassenheit. clearvise sei dieses Jahr bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie sehr gut vorangekommen und habe die Kapazität ihres Grünstromportfolios um ca. 70% von 150 MW auf 255 MW erhöht. Davon seien 199 MW bereits in Betrieb. Der Einstieg in die Photovoltaik (92 MW) werde die Ertragsschwankungen zukünftig abmildern. Für weitere 97 MW baureife Solarprojekte habe das Unternehmen Exklusivität erreicht und sich für 2025 das Ziel gesetzt, 1.000 MW Portfoliokapazität zu erreichen (750 MW im Betrieb, 250 MW in der Pipeline).Nach der im Koalitionsvertrag der zukünftigen Bundesregierung angekündigten umfangreichen Beschleunigung des Wind- und Solarkraftausbaus sehe der Analyst für clearvise verbesserte Wachstumschancen im Heimatmarkt. Hinzu komme das erhöhte Ertragspotenzial in Deutschland durch die hohen Börsenstrompreise. Der Analyst senke seine Schätzung für 2021, halte aber an seiner Sicht fest, dass clearvise ein attraktiver Wachstumswert sei, der auf soliden finanziellen Füßen stehe. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein leicht niedrigeres Kursziel von EUR 3,30 (bisher: EUR 3,40).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link