Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist Eigentümerin und Betreiberin von Grünstromanlagen. Gegenwärtig hat das Unternehmen 13 Windparks in Deutschland, Irland, Frankreich und Finnland sowie eine Biogasanlage mit einer Gesamtkapazität von ca. 150 MW im Portfolio. Unternehmenssitz ist Wiesbaden in Hessen. (14.09.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise habe H1-Zahlen berichtet, die wie erwartet aufgrund deutlich schwächerer Windverhältnisse signifikant unter den Vorjahreswerten gelegen hätten. Trotzdem habe der operative Cashflow mit EUR 15,8 Mio. nur unwesentlich unter dem H1/20-Betrag gelegen. Das erste Halbjahr sei durch einen umfangreichen Portfolioausbau von 151 MW auf 199 MW (+32%) geprägt gewesen. Neben einem französischen Windprojekt (12 MW) sei ein deutsches Solarportfolio mit 36 MWp erworben worden, das bereits 3 GWh zur Stromproduktion beigetragen habe. Zwei Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung hätten EUR 20,7 Mio. in die Kasse gespült. Mit einem Barmittelbestand von EUR 32 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres sei clearvise finanziell gut gerüstet, um den Expansionskurs fortzusetzen.Das Unternehmen habe seine Guidance-Bandbreite für 2021 (Umsatz: EUR 34,4 - EUR 38,4 Mio., EBITDA EUR 23,3 - EUR 27,4 Mio.) bestätigt. Da die schwachen H1-Zahlen bereits weitgehend in den Schätzungen des Analysten berücksichtigt gewesen seien, halte er an seiner Prognose für 2021 fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 3,40.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link