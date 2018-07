Neue Technologien, neue Mentalität



Darüber hinaus würden neue Technologien die Automobilindustrie zwingen, sich zu verändern. "Durch die rapide Zunahme der Rechnerleistung, Konnektivität und Künstliche Intelligenz rückt eine Welt mit selbstfahrenden Autos neben - oder statt - Autos mit menschlichen Fahrern immer näher an unsere Gegenwart heran", prognostiziere Riley.



Die öffentliche Diskussion um den Klimawandel beschleunige zudem den Übergang von Kraftwagen, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben würden, zu elektrischen Fahrzeugen. Dafür spreche die wachsende Zahl der Besitzer von E-Autos. "2016 wurden mehr als zwei Millionen elektrische PKWs verkauft. Laut der Internationalen Energieagentur wird es im Jahre 2030 mehr als 200 Millionen E-Autos auf den Straßen geben", so Riley.



Voranschreitende Verbesserungen bei Batterien und anderen Neben-Technologien würden dazu annehmen lassen, dass der Markt für "Mobility as a Service" weiterhin wachsen werde. Einer aktuellen Studie von McKinsey zufolge könnte 2030 jedes zehnte Auto ein "Shared Vehicle" sein.



In die Zukunft des Autos investieren



"Diejenigen Unternehmen, die umweltfreundliche, miteinander vernetzte und künstlich intelligente Autos bauen, werden am Automobilmarkt immer dominanter - und sie werden entsprechende Gewinnmargen realisieren. Folglich gehen mit diesem Wandel und Wachstum neue Chancen für Anleger einher", sei Riley überzeugt.



Investoren der Branche würden künftig nicht nur vor die Wahl zwischen Ford oder Toyota gestellt. Sie würden sich auch nicht nur zwischen Tesla oder dem Nissan Leaf entscheiden müssen. "Vielmehr müssen sie bei ihren Anlageentscheidungen vermehrt auch App-Entwickler, Batteriehersteller und Chip-Produzenten berücksichtigen", schließe der Experte. (06.07.2018/ac/a/m)





