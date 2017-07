Xetra-Aktienkurs bmp Holding-Aktie:

1,76 EUR +1,09% (03.07.2017, 16:53)



ISIN bmp Holding-Aktie:

DE000A2E3772



WKN bmp Holding-Aktie:

A2E377



Ticker-Symbol bmp Holding-Aktie:

BTBB



Kurzprofil bmp Holding AG:



Die bmp Holding AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) (www.bmp-holding.de) ist eine auf den Bereich Schlafwelten fokussierte eCommerce Unternehmensgruppe.



Ihre Tochtergesellschaften sleepz GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.markenschlaf.de, www.schlafnett.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de oder www.matratzendiscount.de.



Die bmp-Gruppe gehört zu einem der am schnellsten wachsenden Online-Händler im Bereich Schlafwelten in Deutschland. Über die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de) hat bmp zudem eine qualitativ hochwertige Matratzen-Eigenmarke entwickelt. (03.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - bmp Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die bmp Holding-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) nach wie vor spekulativ zu kaufen.bmp habe in den letzten Monaten wichtige Meilensteine erreicht. Zunächst habe das Unternehmen zwei strategische Investoren gewinnen können, die sich finanziell substanziell beteiligt hätten und die das Unternehmen in seiner weiteren Entwicklung aktiv begleiten möchten. Während das Engagement von Heliad vor allem aufgrund der bestehenden Aktivitäten der Beteiligungsgesellschaft im E-Commerce-Markt für Schlafwelten neue Optionen schaffe, gebe es mit dem italienischen Matratzenhersteller Alessanderx zahlreiche operative Anknüpfungspunkte.Aus den beiden Kapitalerhöhungen seien bmp brutto rund 2 Mio. Euro zugeflossen. Darüber hinaus habe das Unternehmen per Ende Juni den VC-Altbestand veräußern können, was für eine weitere Liquiditätsspritze in Höhe von 5 Mio. Euro gesorgt habe. Damit verfüge das Unternehmen erstmals seit der Neuausrichtung über eine komfortable Kapitalausstattung.Die knappe Liquidität habe im ersten Quartal die Dynamik noch stark gebremst, sodass lediglich 3,2 Mio. Euro erlöst worden seien. Im zweiten Halbjahr dürfte nun das Wachstum forciert werden, sodass die Aktienanalysten von SMC Research nach wie vor im Gesamtjahr mit einer deutlichen Umsatzsteigerung rechnen.Nach einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, den fairen Wert nun bei 2,35 Euro je bmp Holding-Aktie, das Urteil für den Titel lautet weiterhin "speculative buy".Börsenplätze bmp Holding-Aktie: