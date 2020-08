Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (03.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).bet-at-home habe heute die Q2/H1 Zahlen 2020 veröffentlicht. Insgesamt habe es das Unternehmen geschafft, den positiven Trend nach dem Relaunch der Bundesliga und den anderen Top-Ligen in Europa fortzuführen. Zwar habe sich der Umsatz (GGR) auf H1-Level von 71,1 Mio. Euro in 2019 auf 62,3 Mio. Euro in H1/20 reduziert, was aber allen voran an den rechtlichen Restriktionen in Polen und der Schweiz gelegen habe. Der Analyst habe für H1e mit einem GGR von 61,4 Mio. Euro gerechnet. Der Netto-Wett und Gamingertrag (NGR) habe sich in H1/20 auf 49,1 Mio. Euro belaufen und sei ebenfalls leicht über der Analysten-Schätzung (FMRe: 48,5 Mio. Euro) gewesen.Das Konzern-EBITDA in H1 habe 15,8 Mio. Euro (Q2/20: 6,8 Mio. Euro) erreicht, was zwar unter dem Vorjahreswert von 21,3 Mio. Euro gewesen sei, aber über der H1-Schätzung des Analysten (13,2 Mio. Euro) und derzeit auch über der Run-Rate für die Jahresguidance (23 bis 27 Mio. Euro). Da der Umsatz soweit in line sei, sehe der Analyst den Hauptgrund hierfür bei den Marketingaufwendungen. Nach 16,7 Mio. Euro in H1/19, hätten die Aufwendungen in H1/20 nur bei 13,6 Mio. Euro (-3,1 Mio. Euro) gelegen. Der Rückgang sei allen voran auf die Verschiebung der Europameisterschaft auf das nächste Jahr zurückzuführen. Zum 30.6.2020 habe die EK-Quote bei 50,6% gelegen und die Cash-Reserven hätten sich auf 60,7 Mio. Euro (Dividenden-Auszahlung in Q3) erhöht.Auch nach Q2 und einem EBITDA von 15,8 Mio. Euro habe das Unternehmen bisher die Guidance nur bestätigt und (noch) nicht erhöht. GGR solle in der Range 120 bis 132 Mio. Euro (FMRe: 128,2 Mio. Euro) liegen, bei einem EBITDA von 23 bis 27 Mio. Euro. Der Analyst sehe die EBITDA Guidance nun als konservativ an. Dieses Jahr werde Q3 stärker ausfallen, da es keine wirkliche "Sommerpause" geben werde, da u.a. noch das Champions League Final-Turnier gespielt werde und eine Vielzahl an Ligen noch bis ins Q3 angedauert habe. Zusätzlich sollten die Marketingaufwendungen auch in H2 niedrig ausfallen. Der Analyst erhöhe daher seine 2020er EBITDA-Schätzung auf 29,0 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.