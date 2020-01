Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (23.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) unter die Lupe.Am Mittwoch hätten sich die Bundesländer auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag geeinigt. Das Gesetz sehe vor, Online-Glücksspiele wie z.B. Online-Poker oder –Casino deutschlandweit zu legalisieren. Um der Entstehung von Wettsucht vorzubeugen, sollten die Anbieter von Glücksspielen ein automatisiertes Verfahren zur Früherkennung von suchtgefährdeten Spielern einsetzen und das Einzahlungslimit auf 1.000 Euro pro Monat begrenzen. Zudem solle zwischen 6 und 21 Uhr ein allgemeines Werbeverbot für Glücksspiele gelten.Zusätzlich zu den beschlossenen Maßnahmen solle das Glücksspiel im Internet durch eine zentrale Behörde überwacht werden. Die Anbieter würden dazu verpflichtet, die gespeicherten Spieldaten für die Kontrollbehörden zugriffsbereit zu halten und Spielsüchtige mit gesperrten Accounts in einer Sperrdatei zu erfassen.Die Aktionäre von bet-at-home.com würden die Meldung feiern. Das Papier notiere aktuell bei knapp 60,60 Euro, was einer prozentualen Zunahme von fast 18% seit Mittwoch entspreche.bet-at-home.com sei eine laufende "Aktionär"-Empfehlung. Der spekulative Anleger könne eine kleine Turnaround-Wette auf die Aktie des Glücksspiel- und Sportwettenanbieters wagen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link