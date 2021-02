Neue Filme bei Netflix im Januar 2021

Länge: 141 Minuten

Altersfreigabe: 16

Hauptrollen: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Charlotte Rampling

Regie: Francis Lawrence

Länge: 100 Minuten

Altersfreigabe: 12

Hauptrollen: Kostja Ullmann, Alexandra Maria Lara, Henning Baum, Milan Peschel

Regie: Hallvard Bræin

Länge: 123 Minuten

Altersfreigabe: 16

Hauptrollen: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer

Regie: Guillermo del Toro

Neue Serien bei Netflix ab Januar 2021

Vor allem durch die Vielzahl an Serien ist Netflix ein beliebter Streamingdienst. Zuschauer warten gespannt auf neue Serien oder aber auf Fortsetzungen beliebter Serien. Hier eine Auswahl der neuen Titel im Januar:



How to get away with Murder, Staffel 5 ab 01. Januar 2021



Die spannende und beliebte US-Krimiserie geht in die fünfte Runde. Die Professorin und Strafverteidigerin Annalise Keating, die an der Universität den Kurs "Einführung in das Strafrecht" lehrt, ist mit ihren fünf auserwählten Studenten Wes Gibbins, Michaela Pratt, Laurel Castillo, Connor Walsh und Asher Millstone dabei, verschiedene Mordfälle aufzuklären.



Staffel: 5

Hauptrollen: Viola Davis, Billy Brown, Jack Falahee, Katie Findlay

Genre: Krimi, Drama, Mystery, Thriller

Cobra Kai, Staffel 3 ab dem 08. Januar 2021



Ein Netflix Original, bei dem die Zuschauer der dritten Staffel entgegenfiebern. Wie wird es mit Johnny weitergehen, der nach dem Ende der zweiten Staffel vor einem Scherbenhaufen steht und mit seinem Versuch gescheitert ist, seinen alten Sensei John Kreese aus dem Dojo zu verbannen. Vermeintlich wird es in der dritten Staffel darum gehen, wie Johnny das Cobra-Kai-Dojo wieder zurückgewinnen kann. Spannung ist also garantiert.



Staffel: 3

Hauptrollen: William Zabka, Ralph Macchio, Xolo Mariduena, Courtney Henggeler

Genre: Dramedy

Lupin, Staffel 1 ab dem 08. Januar 2021



Eine neue Serie, die ebenfalls ein Netflix Original darstellt. Produziert in Frankreich geht es in dieser Krimiserie um Assane Diop, der als Jugendlicher miterleben musste, dass sein Vater eines Verbrechens beschuldigt wurde, welches dieser nicht begangen hat. Gemeinsam mit "Arsene Lupin, dem Gentleman-Gauner" will er 25 Jahre später den Tod seines Vater rächen.



Staffel: 1

Hauptrollen: Omar Sy Ludivine Sagnier Hervé Pierre Clotilde Hesme Nicole Garcia Vincent Londez

Genre: Krimi

Riverdale, Staffel 5 ab dem 21. Januar 2021



Basierend auf den gleichnamigen Figuren der Archie Comics feiert die Jugendserie seit 2017 viele Erfolge. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie im Januar 2020 um eine fünfte Staffel verlängert wurde. Geprägt von vielen Charakterstudien und der spannenden, staffelübergreifenden Story ist Riverdale quasi Pflichtprogramm. Nichts für schwache Nerven.



Staffel: 5

Hauptrollen: K.J. Apa, Lilli Reinhart, Camilla Mendes, Cole Sprouse

Genre: Jugendserie, Mystery, Drama









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Freizeitgestaltung während des Corona Lockdowns ist nicht immer einfach. Zum Glück gibt es aber Streaming-Dienste und Online Casinos, wie beispielsweise das GGBet Casino , mit dem Zeitvertreib auch zu Hause möglich ist. Trotz der zugelassenen Impfstoffe wird es wohl noch eine Zeit dauern, bis die Pandemie endgültig besiegt ist und das Leben wieder so läuft, wie zuvor. Das bedeutet, auch im Winter 2021 sind Serien und Filme gefragt. Wir haben uns die Ankündigungen des Streaming-Dienstes Netflix genauer angeschaut und verraten, welche Titel besonders empfehlenswert sind.Für Januar hat Netflix wieder einige Highlights angekündigt. Die besten Filme sind unter anderem:Dieser US-amerikanische Spielfilm aus dem Jahr 2018 mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle ist ein Thriller, welcher auf dem Roman "Operation Red Sparrow" von Jason Matthews basiert. Es ist der erste Teil einer Trilogie von Spionageromanen. Matthews erzählt seine Geschichten quasi aus dem Nähkästchen, denn er arbeitete vor dem Start seiner schriftstellerischen Tätigkeit 33 Jahre lang für den amerikanischen Geheimdienst CIA. In der Geschichte gerät die russische Primaballerina Dominika Egorova mitten in eine actionreiche Spionagegeschichte hinein. Mit vielen Wendungen und einem raffinierten Plot weiß der Film zu begeistern.Eine US-Amerikanische Fantasy-Romanze aus dem Jahr 2017, welche zu Beginn der 1960er Jahre spielt. Es geht um eine gehörlose Reinigungskraft, gespielt von Sally Hawkins, die in einem Geheimlabor arbeitet und sich dort in eine amphibische Kreatur verliebt. Da der Fischmann misshandelt und gefoltert wird, flieht sie mit ihm. Ein sehenswerter Streifen mit viel Action und Herzschmerz.