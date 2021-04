Das Investment in die eigene berufliche Zukunft

Klassische Geldanlage

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Über die beste Geldanlage in Krisenzeiten wurden bereits Bücher geschrieben. Woran aber die meisten Menschen im Zusammenhang mit der Geldanlage nicht denken, ist das Investment in einen selbst. Man überlegt zwar die Asset Allokation zwischen Gold, Silber, Aktien und Immobilien, kann sich aber nicht vorstellen, in die eigene berufliche Zukunft zu investieren. Dazu zählen Dinge, wie zum Beispiel die Selbstständigkeit, eine Investition in persönliche Bildung oder der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen. Wenn Sie am Ende des Tages über der Lohn und Gehaltsabrechnung erblicken, dass dadurch mehr Geld in die Tasche fließt, hat sich das Investment schon gelohnt. Geldanlage muss nicht immer passives Investment bedeuten. In den meisten Fällen wird es das wohl auch sein, aber bitte vergessen Sie nicht das Investment in ihre eigene berufliche Zukunft. Man kann es sogar noch weiter fassen, indem man zum Beispiel Freizeitaktivitäten inkludiert.Ein Investment in einen entspannenden Urlaubsgenuss kann Ihnen einen Turbo-Boost verteilen, der Sie bei den nächsten Verhandlungen mit Ihrem Chef glücklich und zufrieden werden lässt. Dadurch gibt es auch viele Möglichkeiten, den Horizont zu erweitern. Die Kombination aus einer beruflich veranlassten Reise mit einer privaten Eignung ist oftmals nicht von der Hand zu verweisen. Denken Sie bloß an die Möglichkeit eines Sprachaufenthalts. Wenn Sie zum Beispiel Spanisch lernen möchten, dann profitieren Sie davon in privater wie auch in beruflicher Hinsicht. Möglicherweise verlieben Sie sich sogar auf ihrer privat veranlassten Reise und können damit auch Möglichkeiten für den Beruf sehen die zuvor verdeckt waren. Es soll schön öfters vorgekommen sein, dass privat veranlasste Reisen zu beruflichen Herausforderungen geführt haben. Die eigentliche Geldanlage darf man hier allerdings nicht vergessen. Sie überwiesen im gesamten Kontext natürlich. Vor allem hinsichtlich der Pensionsbetrachtung müssen Sie sich Gedanken über eine gesicherte Zukunft machen. Die bereits eingangs erwähnten Portfolio Überlegungen spielen daher auch in der Praxis eine große Rolle. Wir wollen im Anschluss noch auf die wichtigsten Anlageentscheidungen eingehen.Experten raten immer dazu, einen guten Mix an unterschiedlichen Anlagegegenstände im Auge zu behalten. Zu einem gut strukturierten Portfolio gehören Rohstoffe, Immobilien, Aktien und Anleihen. Natürlich soll auch die Marktlage berücksichtigt werden. Während im jungen Alter die Risikobereitschaft eher höher ist, bieten sich dort Aktien sowie Kryptowährungen sehr gut an. Im Alter hingegen könnten auf Rohstoffe, wie Gold und ETFs sowie Anleihen gesetzt werden. (18.04.2021/ac/a/m)