Börsenplätze artec technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

4,98 EUR +3,32% (05.11.2018, 12:05)



Xetra-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

5,00 EUR +3,31% (05.11.2018, 09:02)



ISIN artec technologies-Aktie

DE0005209589



WKN artec technologies-Aktie

520958



Ticker-Symbol artec technologies-Aktie:

A6T



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (05.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) weiterhin spekulativ zu kaufen.Als Spezialist für die Aufzeichnung, Verarbeitung und Analyse von Videodaten bewege sich artec in einem sehr attraktiven Bereich. Um die sich daraus ergebenden Potenziale noch besser nutzen zu können, habe das Unternehmen im Herbst 2016 einen strategischen Schwenk in Richtung von stärker standardisierten Produkten, vorzugsweise aus der Cloud, vollzogen, mit denen die Geschäftsentwicklung skalierbarer und berechenbarer werden solle.Nachdem diese Neuausrichtung noch im letzten Jahr mit einem Umsatzrückgang und einem deutlich erhöhten Verlust einhergegangen sei, habe artec in den ersten sechs Monaten der laufenden Periode eine beeindruckende Wende vollziehen und bei einer Umsatzsteigerung um 130 Prozent auf allen Ergebnisebenen in die Gewinnzone zurückkehren können.Noch stärker als die Halbjahreszahlen gebe aber die Entwicklung des Auftragseingangs und der Vertriebspipeline Anlass zur Zuversicht. artec habe in beiden Bereichen große und namhafte Kunden präsentieren können, die eine wichtige Signalwirkung entfalten dürften, und berichte auch darüber hinaus von zahlreichen vielversprechenden Vertriebsgelegenheiten. Vor allem der Sicherheitsbereich habe im laufenden Jahr eine ungewohnte Dynamik entwickelt und damit die Richtigkeit der strategischen Konzentration auf den BOS-Sektor unterstrichen.Noch aber bewertet Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, die Unsicherheit der Wertermittlung als überdurchschnittlich hoch, weswegen er an dem Urteil "speculative buy" für die artec technologies-Aktie festhält. Das Kursziel werde von 8,40 Euro auf 8,60 Euro erhöht. (Analyse vom 05.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link