Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (25.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Münster (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) weiterhin spekulativ zu kaufen.artec habe im letzten Geschäftsjahr den Umsatz verdoppelt und nach zwei Verlustjahren die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Damit hätten sich die Weichenstellungen und Vorleistungen der Jahre 2016 und 2017 erstmals in Umsatz und Ertrag ausgezahlt. Auch wenn die unternehmenseigene Prognose wie auch die Schätzungen des Analysten am Ende etwas unterschritten worden seien, befinde sich das Unternehmen auf einem guten Weg. Dies umso mehr, als die leichte Verfehlung des Umsatzziels größtenteils darauf zurückzuführen sei, dass unerwartet viele Kunden für das Abonnement-Modell optiert hätten, woraus sich nun ein höherer Grundstock an wiederkehrenden Einnahmen ergebe.Auch die Perspektiven für 2019 und die weiteren Jahre seien überzeugend. artec berichte über eine lebhafte Neukundenakquise in beiden Produktbereichen: Im BOS-Bereich stehe ein referenzträchtiges Projekt unmittelbar vor dem Abschluss und das Geschäft in Katar habe sich wiederbelebt. Darüber hinaus habe der überraschende Rückzug eines führenden Wettbewerbers neues Potenzial in dem Marktsegment "Compliance-Systeme für TV-Sender" eröffnet, das artec nun mit forcierten vertrieblichen Anstrengungen in einen steigenden Marktanteil ummünzen wolle. Um dies zu realisieren, werde das Unternehmen aber zeitnah zusätzliche Finanzierungsmittel akquirieren müssen.Auf Basis der Erwartung, dass dies gelinge, und dass artec damit das Window of Opportunity nutzen könne, kalkuliere der Analyst in seinem Bewertungsmodell mit einem hohen Umsatzwachstum und mit steigenden Margen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link