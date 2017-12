Börsenplätze artec technologies-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

3,789 EUR -0,29% (07.12.2017, 09:15)



ISIN artec technologies-Aktie

DE0005209589



WKN artec technologies-Aktie

520958



Ticker-Symbol artec technologies-Aktie:

A6T



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (07.12.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) weiterhin spekulativ zu kaufen.Als Spezialist für die Erfassung, Aufarbeitung und Analyse von Videodaten bewege sich artec in sehr attraktiven Märkten und habe dies in 2014 und 2015 in hohes und vor allem sehr profitables Wachstum ummünzen können. Anschließend hätten aber massive Kapazitätsengpässe infolge eines ausgeuferten Großprojekts für einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang gesorgt, den der Vorstand zum Anlass genommen habe, das Geschäft in Richtung eines abonnementbasierten Cloud-Modells zu entwickeln.Die hierfür erforderlichen Vorleistungen, vor allem in Form der forcierten Produktentwicklung, hätten in den letzten zwölf Monaten nun ihrerseits für eine starke Kapazitätsbeanspruchung gesorgt und damit die Schwächephase im Umsatz und Ergebnis verlängert. Nach Angaben des Vorstands, der für die zweite Jahreshälfte deutlich verbesserte Zahlen in Aussicht stelle, dürfte die Talsohle aber inzwischen überwunden sein.Unser aktualisiertes Kursziel liegt nun bei 5,90 Euro (zuvor: 6,20 Euro), unser Votum für die artec technologies-Aktie bleibt "speculative buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 07.12.2017)