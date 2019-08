Tradegate-Aktienkurs ams-Aktie:

40,48 EUR -10,66% (12.08.2019, 10:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

44,83 CHF -8,64% (12.08.2019, 09:57)



ISIN ams-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-Aktie:

DQW1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ams-Aktie:

AMS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ams-Aktie:

AUKUF



Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (12.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).ams biete die Übernahme von OSRAM zu EUR 38,5 je Aktie an (EV 4,3 Mrd.), was einer Prämie von 33% auf den Aktienkurs und einem Aufschlag von 10% auf das Angebot von Bain/Carlyle entspreche. Ein formelles Übernahmeangebot könne nur eingereicht werden, wenn OSRAM auf das Stillhalteabkommen von ams verzichte. Der Angebotszeitraum würde vor dem 5. September beginnen, und mindestens 70% der OSRAM-Aktionäre müssten der Übernahme zustimmen.Kosten- und Umsatzsynergien von EUR 300 Mio. anvisiert: Bei Annahme des Angebots würde OSRAM mit einem EV/EBITDA von 14,6 bewertet werden; vor Synergien 19 (nach vorauss. Synergien 7,3). ams rechne mit Kosten- und Umsatzsynergien von EUR 300 Mio. (COGS: 120 Mio., Betriebskosten: 120 Mio., Umsatz: 60 Mio.) mit 24-monatigen und einmaligen Integrationskosten von EUR 400 Mio. ams erwarte zweistelliges Umsatzwachstum mit ber. EBIT-Marge von über 25%. EPS-Anstieg nach 1 Jahr, EVA nach zwei Jahren positiv.Finanzierung über Fremd- und Eigenkapital: ams habe Zugang zu einem zugesagten Überbrückungskredit von EUR 4,2 Mrd., der über eine Bezugsrechtsemission im Wert von EUR 1,5 Mrd. (vorbehaltlich der Genehmigung der ams-Aktionäre im 4Q19) und eine Anleihenemission im Wert von EUR 2,7 Mrd. refinanziert werden solle. Dadurch würde das ProForma-Verhältnis der Nettoverbindlichkeiten zum EBITDA von ams auf 4,3 (3,2 nach Synergien) steigen. Die Entschuldung auf 2,0 solle bis 2021 erfolgen.Die Transaktion würde das Produktangebot von ams ausweiten und einen starken Marktführer in den Bereichen optische Sensorik und Photonik schaffen. Als positiven Faktor betrachte der Analyst dabei die Diversifikation der Umsätze (35% Konsumgüter, 45% Automobil, 20% Industrie/Medizin). Negativ wären dagegen der deutliche Anstieg des Bilanzrisikos, die starke Abhängigkeit der Wertschöpfung von Synergieeffekten (Integrations-/ Ausführungsrisiko), das hohe Gewicht des Automobilsektors und der geänderte Fokus des Managements. Der Anstieg des Gesamtrisikos werde die Bewertung von ams belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ams-Aktie: