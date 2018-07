TradegateAktienkurs ams-Aktie:

Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (24.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).ams habe für Q2/2018 einen Umsatz von USD 253 Mio. gemeldet. Dies entspreche einem Rückgang von 42% gegenüber dem Vorquartal, liege jedoch über der Vorgabe von USD 220 bis 250 Mio. und über der Analysten- (235) und der Konsensprognose (229). Der Verlust auf der Stufe EBIT sei mit USD 48,6 Mio. weniger schlimm gewesen als erwartet (VTe: -60,1 Mio.; Konsens -54,8 Mio.). Der operative Cashflow sei in Q2/2018 mit USD -72 Mio. entsprechend schwach gewesen. Die Investitionen hätten in Q2 gegenüber dem Vorjahr unverändert bei USD 162 Mio. gelegen.Der Auftragsbestand habe zu Ende Juni bei USD 550 Mio. gelegen, ohne rund 16-21 Mio. an Konsignationsbestand. Dies lasse auf ein starkes Q3 schließen. Der Ausblick für Q3 laute auf einen Umsatz von USD 450 bis 490 Mio., deutlich über der Konsensschätzung von 435 Mio. (VTe: 499). Die Vorgabe einer bereinigten EBIT-Marge im unteren Zehnerbereich bleibe dagegen etwas hinter der Konsenserwartung von 16 bis 17% zurück.Neben zwei Design-Aufträgen für Android-Geräte (bereits gemeldet) arbeite ams bei 3D-Sensorlösungen nun auch mit größeren Akteuren des Ökosystems zusammen. ams sei eine Kooperation mit OmniVision eingegangen, habe ixellence übernommen und in Bellus3D investiert.ams habe zwar vorübergehend unter der kundenbezogenen Unterauslastung im zweiten Quartal gelitten. Doch das Unternehmen dürfte ein starkes drittes Quartal vor sich haben. Inzwischen baue ams seine Position im sich rasch entwickelnden Markt für 3-D-Sensortechnik weiter aus. Zu diesem Zweck entwickle das Unternehmen entweder eigenständig oder mit Partnern zusammen Hardware- und Softwarelösungen, um die neuen Marktanforderungen zu erfüllen. Umsatzziel für GJ 2019 aufrechterhalten, aber vorsichtigere Formulierung. Strategische Überprüfung bestimmter Geschäftsbereiche und Portfoliobewertung im Gang.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ams-Aktie: