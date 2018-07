TradegateAktienkurs ams-Aktie:

58,40 EUR -0,85% (04.07.2018, 10:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

CHF 67,42 -0,97% (04.07.2018, 10:00)



ISIN ams-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-Aktie:

DQW1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ams-Aktie:

AMS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ams-Aktie:

AUKUF



Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (04.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).Bei Bekanntgabe der Q1/2018-Ergebnisse habe ams erhebliche kurzfristige Auswirkungen auf das Geschäft bekannt gegeben, die durch kundenbezogene beschleunigte Produktumstellungen verursacht worden seien. Folglich habe das Unternehmen in Q2/2018 mit einem Umsatz von USD 220 bis 250 Mio. bei einer negativen bereinigten EBIT-Marge von 20 bis 25% aufgrund einer vorübergehenden Unterauslastung der Produktionskapazität gerechnet.Marktgerüchte während des Q2/2018 hätten auf eine mögliche 20% geringere Komponentennachfrage in Zusammenhang mit dem iPhone der nächsten Generation verwiesen, das Apple in Q3/2018 auf den Markt bringe. Der Analyst gehe davon aus, dass der ursprüngliche Produktionsertrag von iPhone X im Jahr 2017 sowie die Supply-Chain-Ineffizienzen zu einer höheren Nachfrage nach Komponenten geführt hätten, als tatsächlich nötig gewesen sei. Wenn sich diese Ineffizienzen und Produktionserträge im Jahr 2018 verbessern würden, könnte die Komponentennachfrage geringer ausfallen.Entsprechend den Markterwartungen gehe der Analyst nun davon aus, dass Apple drei Modelle mit Face ID lancieren werde, und er erwarte keine Implementierung der 3D-Sensorik in der Kamera auf der Rückseite.Aus diesen Gründen senke der Analyst seine Umsatzprognosen für GJ 2018E und GJ 2019E um 26% bzw. 7% auf USD 1.854 Mio. und CHF 2.542 Mio. Seine Schätzung für GJ 2019 liege 6% unter dem Umsatzziel des Unternehmens für 2019 von über USD 2,7 Mrd. Aufgrund der Verlustprognosen für Q2 und der geringeren Volumenschätzungen reduziere er seine Prognosen zum bereinigten EBIT für GJ 2018E und GJ 2019E um 54% bzw. 10%. Für GJ 2019E gehe er von einer bereinigten EBIT-Marge von 27,1% aus (ams peile 30% an).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ams-Aktie: