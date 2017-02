Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,51 Euro +1,55% (16.02.2017, 14:14)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 19,68 +1,86% (16.02.2017, 14:13, vorbörslich)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



(16.02.2017/ac/a/n)

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - aktuelle Nachrichten zur Barrick Gold-Aktie: gewaltiger Gewinnsprung! - AktiennewsDer kanadische Goldproduzent Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) legte gestern nach US-Börsenschluss den Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor.Dank gesunkener Kosten bei der Goldproduktion übertraf Barrick Gold Corp. die Gewinnerwartungen des Marktes für das vierte Quartal. Das bereinigte Nettoergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 180% auf 255 Mio. USD oder 0,22 USD je Aktie. Die Konsensprognosen beliefen sich auf 227 Mio. USD oder 0,20 USD je Aktie.Zudem hob das Management die Planungen zur Goldproduktion in 2017 auf 5,6 bis 5,9 Mio. Unzen an. Gleichzeitig wurde eine weitere Absenkung der Gesamtkosten in Aussicht gestellt.Erfreulich aus Aktionärssicht ist auch die Erhöhung der Quartalsdividende von 0,02 auf 0,03 USD je Aktie.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:XETRA-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,51 EUR +1,70% (16.02.2017, 13:57)