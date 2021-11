Börsenplätze aifinyo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

28,00 EUR -0,71% (25.11.2021, 12:39)



XETRA-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

28,40 EUR +2,90% (25.11.2021, 12:10)



ISIN aifinyo-Aktie:

DE000A2G8XP9



WKN aifinyo-Aktie:

A2G8XP



Ticker-Symbol aifinyo-Aktie:

EBE



Kurzprofil aifinyo AG:



aifinyo (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine­tra­ding, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. (25.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - aifinyo-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor mit "speculative buy" ein.aifinyo habe im November eine weitere Kapitalerhöhung abgeschlossen und mit der Platzierung von 205 Tsd. Aktien zu einem Kurs von 34,15 Euro einen Bruttoerlös von rund 7 Mio. Euro erzielt. Zusammen mit der im August durchgeführten Aktienemission, in deren Rahmen sich die Vermögensverwaltung Paladin Asset Management InvAG TGV mit 5,35 Prozent an aifinyo beteiligt habe, seien somit 12,1 Mio. Euro eingeworben worden. Damit bestehe eine gute Basis, um das Wachstumstempo weiter zu forcieren.Auf dem Eigenkapitalforum habe das Management nun erläutert, wie die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Expansionsstrategie aussähen. In den kommenden Wochen werde aifinyo zunächst ein umfangreiches Liquiditätstool für die mittelständischen Kunden einführen, das mit den im nächsten Jahr folgenden Ausbaustufen zum "Gehirn" der Plattform werden solle. Im Jahresverlauf 2022 würden dann plangemäß Zahlungslösungen, wie das aifinyo Businesskonto, folgen. Damit werde die eigene Plattform mit den angebotenen Finanzierungslösungen und ergänzenden Dienstleistungen (wie Rechnungserstellung und Inkasso) immer mehr zur Komplettlösung für die Kunden.aifinyo adressiere mit den Lösungen den riesigen Markt der mehr als 4 Mio. kleinen und mittleren Unternehmen allein in Deutschland, deren Bedürfnisse von Banken meist nur unzureichend abgedeckt würden. Noch sei der Marktanteil der Gesellschaft relativ gering, aber die Aktienanalysten von SMC Research sähen gute Chancen, dass dieser mit dem Ausbau der Plattform und einer Intensivierung der Vermarktung stark ausgebaut werden könne. Nach den zuletzt durchgeführten Kapitalmaßnahmen dürfte das Wachstum 2022 auch wieder mit Akquisitionen vorangetrieben werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link