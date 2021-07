Unternehmensnachrichten:



Einem Bericht des Business Insider zufolge wolle Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) die Software für seine Fahrzeuge selbst entwickeln. Der Schritt ziele darauf ab, die Abhängigkeit von US-amerikanischen und chinesischen Softwareentwicklern zu reduzieren. Das Unternehmen wolle 3.000 Softwareentwickler einstellen und strebe an, dass mehr als 60% der Wertschöpfung der Software im eigenen Haus entstehe. Eine Sprecherin von Daimler habe den Bericht des Business Insider bestätigt.



Einem Reuters-Bericht zufolge habe adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) damit begonnen, potenzielle Bieter für das Reebok-Geschäft in die engere Wahl zu nehmen. Wolverine sei gebeten worden, im August ein endgültiges Angebot abzugeben. Einem Bericht zufolge seien auch die Buyout-Firmen Advent, CVC, Cerberus und Sycamore gebeten worden, Angebote abzugeben. Weder adidas, noch einer der genannten Bieter hätten die Nachricht gegenüber Reuters bestätigt.



Die Aktien von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hätten nachgegeben, nachdem das Unternehmen Pläne zur Kapitalbeschaffung über eine Kapitalerhöhung bekanntgegeben habe. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, wolle es 584,6 Mio. Euro über ein Bezugsrechtsangebot sowie eine Sacheinlage des Großaktionärs Acciona einnehmen. Das Unternehmen wolle 42,7 Millionen neue Aktien zu 13,70 Euro pro Aktie ausgeben. Der Beitrag von Acciona (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, Ticker-Symbol: AJ3) werde sich auf 196,6 Millionen Aktien belaufen. (01.07.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte erholen sich am Donnerstag, so die Experten von XTB.Die meisten westeuropäischen Blue-Chip-Indices hätten zu einem bestimmten Zeitpunkt der Sitzung mehr als 1% höher notiert, hätten aber einen Teil dieser Gewinne wieder abgegeben. Nichtsdestotrotz hätten die Bullen weiterhin die Kontrolle über den deutschen Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und den französischen CAC40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400), die im Tagesverlauf um 0,6% höher notieren würden. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) sei heute der europäische Outperformer mit einem Plus von über 1,1%.