Unternehmensnachrichten:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe von der niederländisch-französischen Fluggesellschaft Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) einen Auftrag über 100 Jets erhalten. Der Auftrag beziehe sich auf die Single-Aisle-Flugzeuge A320 und A321 und umfasse auch Optionen für den Kauf von 60 weiteren Flugzeugen. Der Auftrag habe einen Wert von über 10 Milliarden Dollar. Darüber hinaus befinde sich Airbus in Gesprächen mit Air France-KLM über ein Frachtflugzeuggeschäft, das den Kauf von vier A350-Frachtflugzeugen und die Option auf weitere vier Flugzeuge vorsehe.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe angekündigt, bis 2025 eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Mrd. Euro zu kaufen. Die Rückkäufe würden im Januar 2022 beginnen. Das Unternehmen habe außerdem erklärt, dass es den Großteil der Erlöse aus dem Reebok-Verkauf, der voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein werde, auszahlen werde. adidas plane außerdem, in den nächsten fünf Jahren 30 bis 50% des Nettogewinns als Dividende auszuschütten.



Einem Bericht von Reuters zufolge hätten chinesische Behörden Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter Druck gesetzt, keine Komponenten mehr zu verwenden, die in Fabriken in Litauen hergestellt würden. China befinde sich mit Litauen in einem diplomatischen Streit über Taiwan. Continental habe eine Stellungnahme zum Inhalt des Berichts abgelehnt.



Laut dem Bericht des "Manager Magazins" könnte Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) seine Prognose für die Auslieferungen im Jahr 2020 auf bis zu 8 Millionen Autos senken, da der Mangel an Bauteilen voraussichtlich länger anhalten werde. Für das Jahr 2021 erwarte Volkswagen 9 Millionen Auslieferungen, nachdem die Prognose von zuvor 9,3 Millionen gesenkt worden sei. (17.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte tendieren am letzten Handelstag der Woche schwächer, nachdem der Aufschwung nach dem FOMC nachgelassen hat, so die Analysten von XTB.Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) sei mit einem Rückgang von 1,4% der größte Verlierer. Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verliere 0,8%, während der französische CAC (FRA40) und der italienische FTSE MIN (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) rund 0,9% nachgeben würden. Eine Ausnahme bilde der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378), dem es gelinge, sich über Wasser zu halten, und der 0,1% höher notiere.Der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für November sei von 96,5 auf 94,7 (Erwartung: 95,4) gefallen. Der Teilindex für die aktuelle Lage sei von 99,9 auf 96,9 gefallen, während der Teilindex für die Geschäftsaussichten bei 92,6 gelegen habe, verglichen mit 94,2. In einem Kommentar hätten die ifo-Ökonomen gesagt, dass Lieferengpässe und die Rückkehr des Virus die Stimmung in der deutschen Wirtschaft pessimistisch gemacht hätten und sich die Aussichten verschlechtert hätten.