XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

171,20 EUR -2,44% (24.05.2022, 17:37)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (25.05.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Bukrhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Sommer vergangenen Jahres habe die adidas-Aktie kräftig Federn lassen müssen. Von 336,25 EUR in der Spitze sei das Papier zuletzt bis auf unter 170 EUR zurückgefallen. In der letzten Woche sei dabei ein sog. "Außenstab" entstanden, d. h. zu einem höheren Hoch im Vergleich zur Vorwoche geselle sich gleichzeitig ein tieferes Tief. Dieses besondere Chartmuster trete interessanterweise im Dunstkreis einer massiven Kernunterstützung auf. Gemeint sei die Bastion aus dem Aufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 164,77 EUR) und der horizontalen Auffangzone bei rund 160 EUR. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch ein Fibonacci-Level (161,16 EUR). Die Bewertung des diskutierten Haltebündels werde noch durch einen anderen Aspekt verstärkt. So notiere der trendfolgende MACD inzwischen unterhalb seines Lows vom März 2020 und damit auf einem historischen Allzeittief. Gleiches gelte auch für den RSI, der aber bereits eine divergente Entwicklung zeige. In der Summe würden beide Indikatoren nur noch wenig weiteren Spielraum gen Süden bieten. Charttechnisch stehe der adidas-Aktie per Saldo also eine markante Haltezone zur Verfügung. Im Umkehrschluss müsse diese Bastion aber auch halten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:172,10 EUR -0,14% (25.05.2022, 09:04)